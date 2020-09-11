Солистка группы «Винтаж» призналась, что ее чуть не изнасиловала девушка

Москва, 11 сентября. Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что в юности ее чуть не изнасиловала девушка. Об этом певица рассказала в шоу Вячеслава Манучарова на YouTube-канале.

По словам Плетневой, инцидент произошел в общежитии, когда она училась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу», — рассказала певица.

Кроме того, Плетнева призналась, что регулярно употребляла алкоголь. Она объяснила, что выбрала необычный способ снимать усталость.

«Я подбухиваю», — отметила она.

Солистка «Винтажа» добавила, что без алкоголя не смогла быть посещать различные премии и церемонии. Однако Плетнева уверена, что у нее нет алкогольной зависимости, поскольку она всегда знает, когда нужно остановиться.

Ранее Плетнева порадовала поклонников подборкой фотографий из разных стран, представ на некоторых снимках в откровенных нарядах. На одном из фото звезда предстала в полупрозрачном платье, расшитом золотыми узорами и обнажающем ягодицы. На других снимках Плетнева позирует в купальниках и других откровенных нарядах.