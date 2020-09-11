Эксперт объяснил, что может означать заявление Трампа о «невиданном» оружии

Москва, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп, говоря о наличии у государства «невиданного» вооружения, мог подразумевать лишь технологические идеи, которые, возможно, никогда не будут реализованы. Такое мнение выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Эксперт не исключает, что за словами американского лидера на деле не стоят никакие реальные разработки.

«Трамп как публичный политик, который, по большому счету, ничего в военных технологиях не понимает, может говорить о каких-то технологических идеях, которые, может быть, никогда не будут реализованы. Все передовые государства разрабатывают новейшие идеи и технологии. Но очень важно понимать, что воюют не технологии и не идеи, а конкретные виды оружия и конкретные воинские подразделения», — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Подберезкин отметил, что идей вооружения у Штатов может быть много, но одного их наличия недостаточно.

«Это может иметь значение, когда эта идея реализована в металле, произведена в достаточном количестве и поступит на вооружение определенных воинских частей. В США наверняка существуют тысячи идей, которые находятся на стадии разработки. Будут ли они переведены потом в металл, вопрос совершенно другой», — указал эксперт.

По его словам, сейчас у американцев есть несколько направлений, по которым они успешно разрабатывают свои виды и системы оружия. Но, несмотря на это, они все равно отстают от России.

Так, РФ уже начала войсковые испытания гиперзвукового вооружения, а некоторые его образцы поступают военным. США пока проводят лишь опытное тестирование отдельных образцов такого оружия.

Подберезкин заверил, что американцы находятся позади и если говорить о лазерных системах оружия, крылатых ракетах или аэробаллистических ракетах повышенной дальности.

Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон обладает такими системами вооружений, аналогов которым якобы нет ни в Китае, ни в России. К этому высказыванию многие специалисты отнеслись скептически.

Военный обозреватель Виктор Баранец высказал мнение, что Трамп мог сообщить об этом с целью заставить Москву быть более сговорчивой в тяжелых дискуссиях с Вашингтоном о дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических вооружений, пишет KP.Ru.