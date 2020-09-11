Главный судмедэксперт Минздрава уволился по собственному желанию

Москва, 11 сентября. Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы Минздрава РФ Андрей Ковалев оставил свою должность.

Об увольнении Ковалева сообщает «Интерфакс». Источник агентства уточнил, что главный судмедэксперт Минздрава ушел по собственному желанию.

Ранее сам Ковалев в беседе с РБК сообщал, что писал объяснительную на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что он нарушил трудовую дисциплину.

Директором Центра судмедэкспертизы Минздрава Ковалев был назначен в 2012 году. До этого он занимал должность старшего судмедэксперта в центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.