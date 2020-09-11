Ученые рассказали, почему похожие на людей роботы вызывают ужас

Москва, 11 сентября. Американские ученые университета Эмори изучили реакции человека на антропоморфных роботов. Результаты исследования опубликованы в журнале Perception.

Ученых заинтересовал эффект «зловещей долины», который известен еще с 1970-х годов. Термин ввел японский ученый-робототехник Масахиро Мори. Подразумевается, что до определенной степени сходство робота с человеком умиляет, но затем начинает вызывать ужас и отвращение.

«В основе нашего исследования лежит вопрос о том, что мы воспринимаем, когда смотрим на лицо, — рассказывает руководитель исследования, профессор психологии Филипп Роша. — Это, наверное, один из самых важных вопросов в психологии. Способность воспринимать разумность других — основа человеческих взаимоотношений».

Исследователи поставили под сомнение гипотезу о том, что отторжение возникает после того, как человеку начинает казаться, что робот обладает разумом.

Они отметили, что человеку свойственно видеть лица в самых разных предметах. Этот феномен называется «антропоморфизацией». И когда человек представляет, что, например, облако, или машина одушевленные, это не вызывает у него отторжения.

Во время эксперимента участникам показывали три типа изображений: человеческие лица, лица механических роботов и лица андроидов. Их просили оценить по шкале «одушевленности». Оказалось, что для механических роботов и человеческих лиц восприятие «одушевленности» не меняется в зависимости от времени просмотра, а для андроидов — постепенно падает в интервале от 100 до 500 миллисекунд.

Это подтверждает результаты предыдущего исследования, которые показали, что люди начинают различать человеческие и искусственные лица примерно через 400 миллисекунд после появления изображения.

Во второй части эксперимента психологи меняли и время экспозиции, и детальность изображений. Выяснилось, что чем меньше деталей было на лицах андроидов, тем больше снижалось их восприятие как сверхъестественных существ.

«Весь процесс сложен и происходит в мгновение ока, — объясняет первый автор статьи Ван Шеншэн. — Наши результаты показывают, что с первого взгляда человек антропоморфизирует андроида, а потом, в течение миллисекунд обнаруживает отклонения и дегуманизирует его. И с этим падением воспринимаемой одушевленности, вероятно, связано появление чувства ужаса».

Авторы исследования считают, что их наблюдения помогут медикам, занимающимся так называемой проблемой «слепоты разума», когда люди с аутизмом или некоторыми психическими расстройствами не могут различать лица.