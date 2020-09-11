Белорусская партия. Роман Носиков об интересах России в схватке США и Китая

Сегодня день рождения Светланы Тихановской — женщины, которую литовский Сейм признал избранным президентом Белоруссии. Женщины, которую глава Европейского совета Дональд Туск выдвинул на Нобелевскую премию мира.

Если премию вручат, то в Координационном совете белорусской оппозиции будет уже два нобелевских лауреата — домохозяйка Тихановская составит пару «писателю» Светлане Алексиевич, которой я уже дважды посвящал свои колонки.

Литва тут выступает единым фронтом с Польшей, которая де-факто приступила к формированию на своей территории правительства Белоруссии в изгнании. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже вручил Тихановской ключи от «Белорусского дома» в Варшаве.

«Мы боремся за то, чтобы белорусский вопрос оставался живым на международной арене. Мы хотим, чтобы вы были реальными», — сказал премьер.

Цели Польши особенно не скрываются, озвучиваются вполне открыто.

«Польше нужна вся Белоруссия», — заявил на российском телевидении политолог Якуб Корейба.

Впрочем, мадам Тихановскую не очень смущает вся эта прозрачная ясность. Она делает именно то, что ей положено делать в такой ситуации, — пытается усыпить бдительность россиян заверениями в дружбе, с одновременным требованием санкций в отношении Белоруссии. Проще говоря, Польша и Литва вернулись к основной канве своей истории — к сдерживанию восходящей России.

Они вернулись, потому что Россия вернулась.

Теперь обе части бывшей Речи Посполитой, как и в старые добрые времена, приступили к производству лжецарей для остального русского пространства. В данном случае — для Белоруссии.

Это не помешало литовскому Сейму принять резолюцию с призывом «не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси». В том же случае, если Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках заключенного договора о Союзном государстве, Сейм пригрозил применить дополнительные санкции против Москвы и Минска.

Одновременно с этим послы ряда европейских стран засели в квартире Алексиевич, чтобы с помощью своего статуса воспрепятствовать ее аресту или обыску, если такие намерения возникнут у правоохранительных органов Белоруссии.

То есть сразу несколько послов внезапно позабыли положения Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела государства пребывания. Здесь речь идет о разночтениях не только в понимании того, что такое «внутренние дела», но и в том, является ли Белоруссия государством или же территорией.

Сама же нобелиат тем временем пишет воззвания к российской интеллигенции с напоминанием, что «они же братья». Не заблуждайтесь — не мы. Только интеллигенция. На письмо Алексиевич с пылом откликнулись такие образчики русской интеллигенции, как Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Александр Архангельский и Лев Рубинштейн.

При этом внутри России на фоне эскалации обстановки в белорусском направлении нарастает критика российских властей за нерешительность и безответность. Но отвечают на эту критику успокоительной риторикой.

Так, политолог Николай Межевич считает, что для торговых отношений Польши и Белоруссии не произойдет ничего страшного:

«Дело в том, что через Белоруссию проходит доминирующий транспортный коридор, соединяющий азиатские страны с Западной Европой. Перекрыть его какими-то политическими методами, конечно, можно, но ни Польше, ни Республике Беларусь это не нужно — этот транзит выгоден обеим странам. Так что стороны «стиснут зубы», но продолжат друг с другом торговать», — заявил Межевич.

Чтобы правильно оценить как критику, так и утешения, нужно отдавать себе отчет в целях игроков на белорусском поле и их составе.

Польша и Литва не посмели бы так обнаглеть без поддержки «мирового гегемона». А его цель — не только переворот в Белоруссии, с приходом к власти националистов-русофобов. Это цель-максимум, но есть и цель-минимум — спровоцировать Москву и Минск на резкие действия для обоснования новых санкций. Таких, чтобы заблокировать китайско-российский проект «Один Пояс — Один Путь» и оставить за собой контроль над международной торговой логистикой.

К сожалению для г-на Межевича, все это вовсе не касается интересов Польши, Литвы или Белоруссии. Речь идет о фундаментальных интересах США, без реализации которых Вашингтон не сможет сохранить за собой мировую гегемонию.

Там же играет и Китай. Ему не выгодно такое радикальное развитие событий. Но чем хуже отношения России с Европой, тем нужнее России Китай. И тем более жесткие условия Пекин сможет поставить Москве при очередных переговорах по новым и старым совместным проектам.

Поэтому в интересах России на данный момент — соблюдение режима максимальной тишины в этой схватке. А в интересах наших оппонентов, напротив, — нагнетание эскалации.

Если же оценивать актуальное состояние белорусской шахматной партии, то открытое нарушение писаных правил — скажем, Венской конвенции, — обычно является косвенным признаком осознания собственной слабости. При этом создание правительства в изгнании тоже никак не назовешь показателем успеха. Успехом оппозиции было бы создание нового правительства Белоруссии. Или, на худой конец, учреждение альтернативного правительства внутри белорусского политического поля, а не снаружи.

Повышают ставки те, кто проигрывает. Да, это косвенные признаки. Но косвенные признаки тяжелее всего подделать. Поэтому постараемся сохранить самое для нас важное — тишину. В ней наша сила.