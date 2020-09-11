МИД РФ выразил соболезнования семьям жертв теракта 11 сентября

Москва, 11 сентября. МИД России выразил соболезнования семьям погибших при террористическом акте, произошедшем в США 11 сентября 2001 года. Сообщение появилось в англоязычном аккаунте дипломатического ведомства в Twitter.

МИД РФ подчеркнул, что 19 лет назад мир был до основания потрясен этим неописуемым преступлением.

«Сегодня международный терроризм остается общей угрозой человечеству, единственный способ противостоять ему — объединить усилия», — отметили дипломаты.

Пост в микроблоге сопровождается снимками мемориала, который возвели на месте разрушенных в результате теракта башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

????️???? Our deepest condolences to the families of the victims of 9⃣/1⃣1⃣ tragedy. #OTD 19 years ago the world was stunned to its core by the unspeakable crime.



☝️ Today international terrorism remains a common threat to humanity - only way to counter it is through joint efforts pic.twitter.com/P6dGch16s4 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) September 11, 2020

Напомним, что в 2001 году группа из 19 боевиков террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) захватила четыре пассажирских самолета. Два из них экстремисты направили на башни Всемирного торгового центра, которые располагались в южной части Манхэттена. Еще один — на здание Пентагона в Вашингтоне. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, он упал в поле в штате Пенсильвания.

Лайнеры компаний American Airlines и United Airlines врезались в северную и южную башню. Оба строения обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих зданий. В результате терактов погибли более двух тысяч гражданских лиц и свыше 300 пожарных, еще 24 человека пропали без вести, передает «ФедералПресс». Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

1 Организация запрещена на территории РФ.