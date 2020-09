МИД РФ выразил соболезнования семьям жертв теракта 11 сентября

Москва, 11 сентября. МИД России выразил соболезнования семьям погибших при террористическом акте, произошедшем в США 11 сентября 2001 года. Сообщение появилось в англоязычном аккаунте дипломатического ведомства в Twitter.

МИД РФ подчеркнул, что 19 лет назад мир был до основания потрясен этим неописуемым преступлением.

Пост в микроблоге сопровождается снимками мемориала, который возвели на месте разрушенных в результате теракта башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

????️???? Our deepest condolences to the families of the victims of 9⃣/1⃣1⃣ tragedy. #OTD 19 years ago the world was stunned to its core by the unspeakable crime.



☝️ Today international terrorism remains a common threat to humanity - only way to counter it is through joint efforts pic.twitter.com/P6dGch16s4