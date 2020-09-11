Федун подтвердил предложения «Спартаку» по Кокорину

Москва, 11 сентября. Московский «Спартак» получил трансферные предложения по нескольким футболистам, в том числе Александру Кокорину, сообщил председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

«У «Спартака» есть предложения о покупке Самюэля Жиго, Эсекьеля Понсе и Александра Кокорина», — рассказал Федун.

Он выразил надежду, что никто из игроков не покинет команду в это трансферное окно. Федун подчеркнул, что «Спартак» работает над сохранением лидеров команды.

«Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы», — добавил Федун.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа, с игроком подписан контракт по условию «3 плюс 1». За новый клуб нападающий не провел ни одной игры, так как получил травму. Сейчас Александр вернулся к тренировкам общей группы и уже 13 сентября может выйти на поле за «Спартак» против ЦСКА. Ранее сообщалось, что итальянская «Рома» сделала запрос на информацию о Кокорине, однако Федун эту информацию опроверг.