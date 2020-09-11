Миро нашла «сытый пряник» Костенко неуместным для спортивного эфира

Москва, 11 сентября. Блогер Лена Миро обрушилась с ироничной критикой на супругу футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасию Костенко. Причиной стало то, что девушка стала ведущей спортивной передачи про хоккей «Ак Барс Шоу» на казанском телевидении.

Скандальный блогер считает, что Костенко заскучала в Казани, пока муж пропадает на сборах, поэтому решила комментировать матчи, не считая препятствием отсутствие малейшей профессиональной подготовки.

«Пить, как Бузова, девушка еще не умеет, а потому нашла себе новое дело — пошла комментировать хоккейные матчи. Где — футбол, а где — хоккей, спросите вы? Да какая разница, знает Костенко, заявив, что все различие в том, что хоккей менее травмоопасен. Вот с такими глубокими познаниями и нужно комментировать матчи», — написала Миро.

Также блогер «прошлась» по внешнему виду модели, отметив, что ее лицо «светилось в эфире начищенным самоваром — таким же большим и круглым пятном», когда как на фото Костенко выглядит совершенно по-другому.

Критике подверглось и интеллектуальное развитие вице-мисс Россия 2014. Миро заметила, что девушка поспешно согласилась с определением появившегося в студии министра спорта Татарстана, который назвал ее «нуворишем». Блогер предположила, что Костенко незнакома со значением этого слова.

Как с сарказмом резюмировала Миро, болельщики хоккейного клуба и телезрители раскритиковали Костенко потому, что «просто завидуют футболисту Тарасову, который живет с такой красивой и умной женщиной».

Также Лена Миро прокомментировала расставание Анастасии Решетовой и Тимати, объяснив, почему рэпер «избавился» от Instagram-модели.