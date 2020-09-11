Лавров пошутил о «вмешательстве» России в американские выборы

Москва, 11 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И пошутил о вмешательстве России в американские выборы.

Министр обратил внимание, что накануне президентских выборов в Штатах, которые должны пройти уже в ноябре этого года, местным политикам задают вопрос, кто больше вмешивается в избирательный процесс — Россия, Китай или Иран.

«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно, мы на втором месте. Мы всегда привыкли быть первыми», — добавил Лавров.

Сегодня вопрос о мнимой причастности российских хакеров ко вмешательству в выборы в США прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в дела других стран. Представитель Кремля напомнил, что в 2016 году в адрес РФ выдвигались такие же безосновательные обвинения.