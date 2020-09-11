Эксперты рассказали, кто выиграет от двойных ценников в магазине

Двойные ценники позволят потребителям сравнивать объемы товара, видеть где дешевле. Это позволим им сэкономить. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать двойные ценники — на них нужно будет указывать как стоимость единицы товара (упаковки), так и единицу веса или объема (например, 1 кг или 1 л). Организация направила письмо с предложением в Минпромторг.

Так, предлагается добавить пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса.

По словам президента Союза потребителей Петра Шелища, нововведение не даст производителям хитрить. Например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.

Однако Минпромторг не поддержал идею ввести двойные ценники в магазинах.

За и против

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что идея двойных ценников перегрузит информацией потребителя. Примерно 20% покупателей не смотрят на информацию на ценнике вообще.

«Наиболее внимательная к этой информации категория населения — это пенсионеры и люди небольшим достатком, но всю нужную информацию они легко обнаружат на фабричной упаковке», — пояснила Бодрова.

Инвестиционный аналитик и финансовый консультант Рами Зайцман наоборот поддержал идею двойных ценников.

«Человек смотрит на ценник на товаре, и где красивая яркая упаковка, и мелким шрифтом написано сколько внутри граммов, состав и прочее — реально важная информация. Часто бывает такое, что люди ориентируются не только на цену, но и на бренд, и на состав, и на объем. В данном случае, когда у нас появляется двойной ценник, человек в своем чеке видит не только, что он купил, но и сколько это весило. Так человеку будет легче сравнивать свои покупки. Сегодня он купил, скажем, пачку чипсов, которая весила 100 грамм и потратил на это 150 рублей, а рядом стояла пачка чипсов, которые весят 150 грамм и стоили те же 150 рублей. Но визуально эти пачки выглядели одинаково и человек, не прочитав описание, взял то, что ему казалось визуально приятнее», — считает Зайцман.

Как отметил эксперт, имея в чеке продублированную граммовку и дополнительную информацию о товаре, у покупателя будет возможность сравнивать объемы, видеть где дешевле и соответственно экономить. Такое нововведение поможет человеку осуществлять грамотное ведение личных финансов.