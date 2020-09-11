Дочь Успенской показала фото счастливой матери в леопардовом купальнике

Москва, 11 сентября. Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина показала архивную фотографию матери в леопардовом купальнике. Снимок появился в Instagram.

На фото Успенская с выжженной челкой, золотыми сережками. На безымянном пальце у звезды красуется обручальное кольцо. Видно, что певица счастлива, она улыбается на камеру.

«Интеллигенция давно покинула вас, друзья», — подписала фото Плаксина.

Плаксина решила, что не хочет читать неприятные комментарии от подписчиков, и закрыла возможность комментировать запись.

Татьяна Плаксина родилась в 1989 году, она единственный ребенок Успенской. Девушка не пошла по стопам матери, а занимается живописью и преподает йогу.

Подписчики, глядя на картины Плаксиной, считают, что ей нужна помощь психолога.

«Танечка, а вы у психиатра были?» — поинтересовалась пользовательница. «Неужели сердце матери не оттаяло, она не видит разве, как плохо и одиноко ее ребенку?» — спросила подписчица.

Ранее Успенская опубликовала фото, которое расстроило поклонников. По мнению фанатов, она злоупотребляет пластической хирургией.