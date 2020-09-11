Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева опубликовала видео с супругом Сергеем Глушко после инцидента с украденными украшениями.

На ролике Тарзан и Королева поют песню о любви. Это стало ответом звезды на вопросы поклонников о судьбе пары.

«Сила любви может пройти любые испытания!» — написала звезда.

Королева вышла замуж за Глушко в 2003 году, у них растет сын Архип. Парень, которому недавно исполнилось 18 лет, очень похож на отца.

Подписчики отреагировали на видео Королевой с супругом.

«Боже, какая красивая пара. Хочется смотреть на вас и брать с вас пример», — восхитилась поклонница. «Наташа его любит, это видно», — заметила фанатка. «Вопреки всем и всему», — добавила другая поклонница. «И сила любви за спиной — сынуля просто красавец», — написала еще одна фанатка.

Поводом для волнений поклонников стал инцидент с крупной кражей из дома Королевой. По некоторой информации, когда певица была в отъезде, Глушко пригласил в дом незнакомых женщин. Через некоторое время выяснилось, что пропали пять миллионов рублей и дорогие украшения.