Джабаров заявил, что Киев не поставит Крым на колени водной блокадой

Украинские власти вводили водную блокаду Крыма в расчете на геноцид населения полуострова, и организаторы этого преступления рано или поздно за него ответят. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Водный «экоцид»

Украина, перекрыв подачу воды по Северо-Крымскому каналу, совершила преступление, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его мнению, против организаторов водной блокады Крыма необходимо возбудить уголовные дела.

«Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава республики считает, что перекрытие Северо-Крымского канала можно расценивать как «экоцид», государственный терроризм и попытку создать гуманитарную катастрофу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что водная блокада Крыма со стороны Украины может расцениваться как нарушение Киевом обязательств, закрепленных в международных соглашениях. Дипломат добавила, что Россия рассматривает перекрытие Северо-Крымского канала Украиной как «коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор» — вредит оно при этом и Херсонской области.

Киеву предрекли неотвратимое наказание

Власти Украины, создав водную блокаду Крыма, совершили серьезное преступление, которое равноценно перекрытию поставок продовольствия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Сергей Аксенов сказал совершенно правильную вещь. Украинские власти — конкретные лица, которые принимал решение [о водной блокаде], — совершили преступление в области гуманитарной сферы. Потому что перекрывать поставку воды — все равно, что перекрыть поставку продовольствия или электроэнергии. По сути, это рассчитано не на то, чтобы вернуть Крым в состав Украины, как они это заявляли, а на то, чтобы продолжать геноцид населения Крыма, который принял решение вернуться в состав Российской Федерации», — сказал Владимир Джабаров в комментарии ФАН.

Сенатор уверен, что организаторы этого преступления ответят за свои действия.

«Я думаю, что организаторы этой водной блокады рано или поздно за нее ответят. Они не поставят ни крымчан, ни Россию в целом на колени. Мы достаточно мощная и сильная держава, которая справится с такой проблемой», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности жителей полуострова в пресной воде. После того, как Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по каналу. После этого Россия стала искать альтернативные способы подачи воды на полуостров: вопрос водоснабжения региона решался за счет водохранилищ естественного наполнения и бурения скважин.