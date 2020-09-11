Мясников призвал порадоваться росту числа случаев COVID в России

Москва, 11 сентября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал рост числа заразившихся коронавирусом в России поводом для радости.

По словам врача, увеличение количества заболевших коронавирусом скорее приведет к формированию популяционного иммунитета. Мясников назвал информацию о количестве инфицированных абсолютно бессмысленной, поскольку она говорит лишь о вновь выявленных положительных тестах.

«Коронавирус никуда не уйдет. Нам важно знать, сколько у нас тяжелых больных, сколько в реанимации, сколько умерло. Это говорит о степени опасности коронавируса, все остальное – это просто цифры от лукавого», — отметил доктор в комментарии изданию «Подъем».

Он отметил, что в России не стало больше тяжелых больных и больше смертей. Увеличение числа выявленных случаев происходит из-за того, что делается больше тестов.

«Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет», — добавил врач.

По мнению Мясникова, в России более 20 млн человек уже переболели коронавирусом. Врач считает, что популяционный иммунитет у населения выработается в течение двух-трех лет, сообщает Infox.ru

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов в разговоре с «Царьградом» объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) так пугает второй волной COVID-19.