Москва, 11 сентября. Проверка боеготовности объединенной системы ПВО семи стран СНГ отвечает задачам Минобороны РФ по защите региона, заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Военные Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана проводят совместные учения. В рамках учений будет отработано применения дежурных сил ПВО по воздушным судам — нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам — нарушителям госграниц государств — участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Коновалов отметил, что после распада СССР цепь некогда эффективной системы защиты от воздушных нападений оказалась на территории нескольких государств. Россия долгие годы выстраивала эту сеть заново дипломатическими усилиями, чтобы защитить СНГ в том числе от НАТО.

«Партнеры России по СНГ довольно быстро поняли, что без единой эффективной защиты шансов у них противостоять внешним угрозам просто нет», — подчеркнул эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Коновалов напомнил, что лидер Ирака Саддам Хусейн недооценил значение ПВО в современном мире, по тем же причинам пала и Югославия.

«Россия могла поставить там свои зенитные ракетные системы С-300, не факт, что бомбардировки США и их союзников мирной Югославии были бы успешными», — предположил он.

Военный эксперт объяснил, что объединенная система ПВО в СНГ работает по принципу единого организма: страны передают друг другу данные, «ведут» цель и принимают решения об уничтожении. Удар по эффективности единой системы ПВО нанес выход Украины. Однако компенсировать действия Киева позволило создание новых дивизионов, перебазирование имеющихся и доукомплектовка их современным вооружением.