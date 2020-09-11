Нюша нарвалась на критику из-за фото в розовом купальнике

Москва, 11 сентября. Певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, обнародовала пикантный снимок в розовом купальнике и нарвалась из-за него на поток критики. Далеко не всем интернет-пользователям понравился рекламный пост.

На фотографии 30-летняя звезда позирует, сидя вполоборота на высоком стуле. На Нюше, помимо купальника, солнцезащитные очки, а ногу обвивает украшение. Волосы исполнительницы окрашены в розовый цвет.

Фанаты пришли в восторг от фотографии и осыпали любимую артистку комплиментами.

«Попка — секси, Ню!» — отреагировал пользователь под ником kutopero.

Однако некоторые подписчики остались недовольны излишне откровенным нарядом звезды. Отметим, что пост артистка посвятила конкурсу, главный приз которого — автомобиль.

«Как будто Нюша не машину продает, а себя предлагает…» — констатировала irbis68.

«Когда-то душу показывали, а теперь… А что потом остается показать, когда все показано? Женщины, а где таинственность, самовыражение?..» — задалась вопросом dalia.tija.

Отметим, что Нюша далеко не в первый раз публикует откровенные снимки. Недавно она оголилась для клипа под названием «Пьяные мысли» и посоветовала фанатам обратить внимание на спрятанный в конце ролика секретный QR-код. А до этого фотографией с полуобнаженной грудью решила проиллюстрировать пост о проблемах экологии.