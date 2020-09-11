Поклонников дочери Маликова насмешили «джинсы до груди»

Москва, 11 сентября. Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала в Instagram новое фото. Поклонники не оценили ее подростковый образ.
Девушка сделала модную укладку, похожую на гриву льва. Она надела черную футболку, кожаную куртку и небесно голубые широкие джинсы.
«Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь», — многозначительно подписала снимок Маликова.
Поклонники обратили внимание на прическу девушки, а джинсы 20-летней звездочки их насмешили.
«До груди джинсы это сейчас модно?» — поинтересовалась подписчица.
«Боже мой, какая укладка», — восхитилась поклонница.
«Когда папы нет рядом, то трудно узнать: все на одно лицо», — заметила фанатка.
«Вот это у тебя штаны. Прическа «здравствуй и прощай», — пошутила другая подписчица.
Ранее сообщалось, что Стефанию Маликову раскритиковали за избыток фотошопа на семейном снимке. Дмитрий Маликов получился хорошо, а его супруга Елена явно «переборщила» с ретушью.
Поклонники считают, что Елене Изаксон уже не поможет фотошоп. Фото опубликовано в Instagram их дочери Стефании.