Стартовал первый бой турнира в поддержку похищенного в Ливии Шугалея

Санкт-Петербург, 11 сентября. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) в поддержку удерживаемого в ливийской тюрьме социолога Максима Шугалея стартовал в Петербурге 11 сентября.

Бои проходят в концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена». Первыми на ринге встретятся молодые бойцы. В общей сложности в рамках турнира зрители смогут увидеть десять зрелищных поединков в шести весовых категориях. М-1 Global ведет прямую трансляцию турнира.

Самые интересные и жаркие схватки ждут поклонников ММА на этапе Main Card, который начнется в 20.30. Поддержать Шугалея участием в турнире решили 20 спортсменов из пяти стран.

За день до турнира все бойцы прошли взвешивание и инструктаж. Спортсмены получили медицинский допуск к участию в боях. Некоторые из бойцов рассказали, почему решили выйти на ринг в поддержку похищенного социолога.

«Если есть возможность помочь таким образом, в поддержку выступить, то, естественно, это надо делать», — отметил российский спортсмен Евгений Конькин.

На этапе Main Card в категории 63 килограмма на ринге встретятся узбекский боец Мумин Шакиров и российский спортсмен Вадим Малыгин, известный под прозвищем Плохой Санта. Также поклонники смешанных единоборств смогут увидеть бой с участием азербайджанца Заура Гаджибабаева, который в 2014 году стал победителем международного турнира по ММА.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены весной 2019 года боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Россиянам, которые легально проводили в североафриканской стране социологическое исследование, так и не предъявили никакого обвинения. Более года Шугалея и Суэйфана удерживают в неофициальной тюрьме «Митига», которая известная жестоким отношениям к заключенным.

История российских социологов уже получила воплощение на экране. В мае этого года состоялась премьера фильма «Шугалей», а в сентябре зрители смогли увидеть сиквел кинокартины. По мнению многих экспертов, фильм поможет привлечь внимание к проблеме и поспособствует освобождению россиян.