Минтранс РФ назвал условие перехода на бесплатный общественный транспорт

Москва, 11 сентября. Минтранс РФ подтвердил готовность к 2035 году перейти на бесплатный общественный транспорт при условии, что проезд по большинству дорог на личных автомобилях в стране станет платным. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте транспортной стратегии.

«Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов», — пишет РБК со ссылкой на документ.

Согласно этому механизму, с 2025 года начнут взимать плату за проезд по магистралям регионального значения, а к 2035-му — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. При этом не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Предполагается, что принцип «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру. Кроме того, перевозчики и население смогут регулировать ее использование.

В документе также указывается, что нововведение будет стимулировать использование общественного транспорта в мегаполисах и сокращать эксплуатацию личного.

Минтранс предлагает побуждать граждан активнее использовать немоторизированные виды транспорта. Например, велосипеды и самокаты. А в районах массовой застройки в ведомстве советуют активно развивать внеулочный транспорт — метро и легкий рельсовый.

Председатель федерации автовладельцев РФ в Свердловской области Кирилл Форманчук в комментарии Ura.ru назвал инициативу ведомства «геноцидом» для водителей. По мнению экономиста, доцента кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ Максима Кривелевича, реализация идеи Минтранса затормозит российскую экономику.