Певица Орлова рассказала о том, как добиться успеха

Москва, 11 сентября. Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова побывала на премии Typical Style awards 2020 и рассказала о том, как добиться успеха.

Орлова поделилась со своими подписчиками размышлениями о людях, которые ее окружают. По словам звезды, рядом с ней всегда те, с кем интересно.

«Люди не рождаются с золотой ложкой в зубах: умные, образованные или воспитанные», — написала артистка в Instagram.

Она добавила, что одни довольствуются тем, что есть. А другие постоянно совершенствуются, работают над собой. Орлова добавила, что ей неважно, какое было прошлое человека. Главное, что ему удалось добиться невероятных результатов и построить карьеру.

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Ольга Орлова родилась в Москве в 1977 году. Родители отдали ее в музыкальную школу, но боялись, что занятия музыкой повлияют на успеваемость девочки.

Будущая певица окончила экономический факультет одного из столичных вузов, но по специальности работать не стала. Она входила в «золотой состав» группы «Блестящие», дружила с певицей Жанной Фриске.

Сейчас Орловой сольная музыкальная карьера, она часто появляется на телевидении и играет в театре.

Ранее сообщалось, что Орлова опубликовала фото с отдыха, на котором она стоит в просвечивающем купальнике.