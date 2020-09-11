Бритни Спирс рассекретила свою странную диету

Вашингтон, 11 сентября. Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс опубликовала в Instagram очередной танцевальный номер, а заодно рассекретила свою диету.

Звезда часто делится с подписчиками роликами, на кадрах которых экспрессивно танцует под музыку. Кого-то из фанатов хореография 38-летней артистки вводит в ступор, а некоторые считают ее несравненной «королевой танцев».

В очередном видео Спирс предстала перед камерой в откровенном наряде черного цвета и с распущенными волосами. В комментарии к ролику певица пошутила, что ее фигура изменилась в лучшую сторону благодаря весьма странной диете.

«Это видео было снято сегодня, и посмотрите на мою попу… Она стала меньше… Это называется конфетная диета!!!» — написала она.

Далеко не у всех интернет-пользователей веселое видео вызвало положительную реакцию. Спирс раскритиковали за неактуальные в век TikTok фирменные «тулупы» и небрежный внешний вид. В защиту певицы выступили ее верные фанаты.

«Не понимаю негативные комментарии. Я действительно не понимаю. Человек танцующий и веселящийся. Может быть, если бы вы, ребята, попробовали сами повеселиться, вы бы не были так встревожены и обеспокоены тем, что делают другие люди», — высказалась пользователь под ником greeneggsnsammy.

Напомним, фанаты по-прежнему всерьез считают, что Спирс на своей странице в Instagram оставляет зашифрованные призывы о помощи. Дело в том, что в 2008 году ее отец Джеймс получил опекунство над звездой и право контролировать ее дела. Переживающие за певицу поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney со словами поддержки. В августе суд отклонил требование исполнительницы освободить ее из-под опеки.