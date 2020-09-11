Андрей Красов: Трагедия 11 сентября развязала руки военной машине США

Террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон в США произошла 19 лет назад — 11 сентября 2001 года. По официальным данным, жертвами стали 2977 человек, около 6300 были ранены. Без малого 20 лет, прошедшие с тех пор, позволяют объективно оценить последствия этого страшного события.

11 сентября — это, безусловно, трагедия не только для США, но и для всего мира. С одной стороны, эта страна принесла такие жертвы в борьбе с терроризмом, но, с другой стороны, это еще и наука американским политическим элитам, которые должны понять, что нельзя так невдумчиво сеять цветные революции по всему миру. Ведь, по сути, они сами запустили бумеранг, который вернулся обратно в США.

Страна, претендующая на исключительность, породила зло, которое пришло и в их дом.

Наш президент Владимир Путин с трибуны юбилейной сессии Генассамблеи ООН призвал последовать примеру наших предков, сформировавших антигитлеровскую коалицию в борьбе с «коричневой чумой», и предложил сформировать антитеррористическую коалицию для того, чтобы побороть эту чуму XXI века — международный терроризм. Это — пример того, как нужно действовать в борьбе со злом, которое не знает государственных границ, не знает национальностей, не знает вероисповеданий.

Ведь гибнут самые разные люди. То, что произошло 11 сентября 2001 года – урок, говорящий о том, что нужно быть последовательными в борьбе с международным терроризмом.

Вне всякого сомнения, эта трагедия развязала руки государственной военной машине США. Произошедшее в этот день стало дня них поводом создавать вооруженные конфликты в различных регионах нашего беспокойного мира.

Многие войны и локальные вооруженные конфликты начинаются с обычной провокации — достаточно вспомнить начало Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года. Это была, по сути, обычная провокация, она впоследствии получило название «Глайвицкой провокации», когда сотрудники СС, переодевшись в форму вооруженных сил Польши, напали на немецкую радиостанцию на территории Германии [сейчас это польская территория — прим. ФАН]. Эта операция, разработанная Рейнхардом Гейдрихом, занимавшим в тот момент пост начальника Главного управления имперской безопасности, получила название «Консервы», поскольку в ней использовались тела умерщвленных специальной инъекцией узников концлагеря.

И как раз якобы в ответ на этот инцидент гитлеровская Германия и осуществила вторжение в Польшу. Так началась самая страшная война в истории человечества, унесшая более 50 миллионов жизней.

Такой же провокацией, развязавшей руки мощной военной машине США, стала трагедия 11 сентября 2001 года. Этот «каток» прошелся по многим регионам, включая до сих пор такой неспокойный Ближний Восток.

Конечно, не стоит сопоставлять по значимости эти два события, потому что все же масштаб Второй мировой войны несопоставим с тем, что происходило после атаки на «башни-близнецы».

Но необходимо понимать, что как после 1 сентября 1939 года мир скатился ко Второй мировой войне, так и после 11 сентября человечество вполне могло скатиться к Третьей мировой США, претендующих на исключительность, при поддержки их вассалов — НАТО — со всеми неугодными американским политическим элитам на Африканском континенте, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и — Российской Федерации.

Нельзя военную силу использовать столь бездумно, как делают это США.