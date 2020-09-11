Переговоры политсоветников «нормандского формата» стартовали в Берлине

Берлин, 11 сентября. В Берлине стартовали переговоры политсоветников «нормандского формата», Россию на переговорах представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников «нормандского» формата, которые проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине», — сообщили в посольстве РФ.

Переговоры должны были пройти 28 августа, однако встречу отменили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что причиной переноса стала командировка Эммануэля Бонна, являющегося советником президента Франции.

Напомним, что на Украине с 2014 года длится гражданская война. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли в Донецкой и Луганской народных республиках. Новые украинские власти в ответ начали против республик Донбасса военную кампанию. За годы боевых действий погибли несколько тысяч человек. Предыдущий саммит «четверки» прошел в Париже 9 декабря прошлого года.