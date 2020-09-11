Шишкова неоднозначно прокомментировала разрыв Тимати и Решетовой

Москва, 11 сентября. Модель Алена Шишкова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его дочери Алисы, отреагировала на новость о расставании экс-главы Black Star и Instagram-модели Анастасии Решетовой почти мгновенно. Неоднозначный комментарий появился на странице Шишковой в Instagram.

«Знаю, вы ждете от меня комментарий, но тут просто реклама пальто (бренд одежды Шишковой). Спасибо, оно супер», — написала модель.

Тимати и Шишкова познакомились в 2012 году, а в 2014-м у них родилась дочь Алиса. Почти сразу же после ее появления на свет пара распалась. По слухам, Тимати закрутил роман с Решетовой еще находясь в отношениях с матерью Алисы, что вызвало негодование у его многочисленных поклонников. По другим данным, сама модель бросила рэпера ради отношений с футболистом Антоном Шуниным. Тем не менее многие поклонники пары Шишкова — Тимати продолжали считать, что популярная модель до сих пор испытывает чувства к отцу своего ребенка.

В связи с этим под постом Шишковой появилось множество комментариев с упоминанием бумеранга.

«Показатель того, что эффект бумеранга всё-таки существует» — злорадно подметила khasanooova. «Аленушка! Бумеранг за тебя сделал свое дело», — отметила kh.aiql. «На одну отомщенную женщину стало больше», — резюмировал botic_bod.

Другая часть фолловеров уловила прямую связь легкой улыбки модели на видео с ситуацией расставания ее бывшего сожителя с Решетовой и поспешила сделать из этого выводы.

«Твоя походка , когда узнала что Тимати снова разводится», — пошутил aibek.ulanov. «Довольная какая! Шампанское небось открыла», — предположила lakisss98. «Эта улыбка, когда узнала, что наконец Тиман кинул свою очередную», — написал abbasova01.

Ранее о расставании с рэпером объявила в своем Instagram сама Анастасия Решетова. Пара рассталась после шести лет совместной жизни. В прошлом году у них родился сын Ратмир.