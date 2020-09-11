Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет на посту

Москва, 11 сентября. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет в должности. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября… подлежит рассмотрению 22 сентября», — говорится в предварительной повестке заседания.

Егорова начала работать в Мосгорсуде в 1988 году, пост председателя заняла в конце 2000-го, пишет «НьюИнформ». Она является кандидатом юридических наук, заслуженным юристом РФ, а также профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия (РГУП).

Набор претендентов на должность главы Мосгорсуда был объявлен еще в апреле, передает телеканал «360».

На эту позицию был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын — судья с 27-летним стажем. Его кандидатуру поддержали в Верховном суде и Совете судей.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС. В его обязанности входят, в частности, установка правил внутреннего распорядка, организация работы суда, распределение обязанностей судей, рассмотрение жалоб на работу нижестоящих судов.