Астролог Василиса Володина назвала знаки, у которых начнется «белая полоса»

Москва, 11 сентября. Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, каким знакам в сентябре светит «белая полоса».

По словам эксперта, благоприятный период с 20 сентября начнется у Тельцов. Наконец-то сдвинутся с мертвой точки проблемы, которые никак не хотели решаться.

Людям, рожденным под знаком Тельца, звезды сулят кардинальные перемены. Им во всем будет сопутствовать удача. Среди счастливчиков, которым благоволят звезды, оказались Львы.

Все финансовые вопросы будут закрыты, у Львов ожидается карьерный подъем. Коллеги станут к вам прислушиваться, а начальство вознаградит за труды премией. Володина предлагает Львам полностью сосредоточиться на работе.

У Весов, у которых в последнее время эмоциональный упадок, в конце сентября будет все хорошо. Перед вами откроются новые возможности. Володина предупреждает, что плодотворность этого периода удачи зависит только от самих Весов.

Открытые новому люди смогут сменить надоевший уклад жизни и отправиться в путешествие, добавила астролог.

Ранее астролог Любовь Калиновская предупредила россиян, что с 10 сентября до середины ноября будет травмоопасный период. «Виновником» такой черной полосы можно считать ретроградный Марс.