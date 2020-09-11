Украинские СМИ нашли «русский след» в операции по подъему танкера у Одессы

Операция по подъему затонувшего у Одессы танкера Delfi серьезно подрывает позицию украинских СМИ, согласно которой Россия якобы до сих пор ведет «гибридную войну» против Украины. Дело в том, что завершить эпопею с судном, целый год загрязнявшим мазутом одесский пляж, если верить самой украинской прессе, было бы невозможно без помощи российской компании и двух буксиров из Новороссийска, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Танкер возле «Дельфина»

Рано утром 10 сентября случилось чудо. По крайней мере — с точки зрения одесситов. Танкер Delfi, с ноября прошлого года лежавший на борту возле их пляжа «Дельфин», исчез.

За минувшее с кораблекрушения время местные жители уже свыклись с тем, что танкер стал неотъемлемой частью одесского пейзажа, поэтому успешный подъем злополучного судна стал в городе настоящей сенсацией. К месту, где долгое время покоился Delfi и где его теперь уже не было, потянулись стайки не верящих в чудо пилигримов.

Впрочем, в этой бочке меда, под которой можно подразумевать охвативший одесситов восторг, присутствовала и своя ложка дегтя. Даже не ложка, а пожалуй, целый половник. Лучше всего его суть выразил директор компании «Краншип» Иван Ниякий.

«Прощай навсегда! И спасибо, что показал всему миру полную несостоятельность государственного управления морской отраслью Украины», — написал он в своем паблике.

Тем самым Ниякий виртуально помахал рукой утаскиваемому к месту утилизации Delfi, а заодно пнул тех, кто долгие месяцы не мог избавить город от аварийного судна. Хотя такие обещания имелись в товарных количествах.

Подробно пересказывать одиссею рейдово-портового нефтеналивного плавбункеровщика Delfi, ходившего под молдавским флагом в качестве нелегальной «бензоколонки», а затем выброшенного волнами на одесский пляж, мы не станем, благо уже достаточно подробно об этом писали. Разберемся лучше с тем, почему относительно небольшое судно (длина 60,5 метров), затонувшее возле самого берега и регулярно загрязнявшее окрестности Одессы нефтепродуктами, украинцы не могли поднять почти целый год. А потом все-таки подняли.

Итак, 22 ноября 2019 года во время шторма танкер выбросило на мель у одесского пляжа «Дельфин» в 55 метрах от береговой линии. Вскоре беснующиеся волны уложили судно на правый борт, после чего прилегающая акватория немедленно украсилась радужными разводами мазута, вытекающего из опрокинувшегося судна Delfi.

23 ноября государственная экоинспекция Крымско-Черноморского округа сообщила, что загрязнение воды нефтепродуктами в районе пляжа «Дельфин» превышает норму в 160 раз.

Дальше началась комедия.

Зеленский: «Мы импотентная власть»

Образно выражаясь, из Delfi явственно торчали уши «черного бункеровщика», то есть посудины, пробавлявшейся нелегальной заправкой топливом проходивших вблизи Одессы судов. При этом с танкера удалось спасти всех троих членов экипажа, находившихся на борту. То есть украинским правоохранительным органам оставалось, что называется, лишь руку протянуть, чтобы открыть, а затем раскрутить громкое дело.

Но не тут-то было! Ни один из спасенных с Delfi, включая капитана танкера, не был не то что допрошен, но даже задержан. Вскоре экипаж аварийного судна тихо из Одессы испарился. В розыск сбежавшую троицу объявлять не стали. Открытое было по горячим следам уголовное производство по ст. 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта» тихо прикрыли. Судовладельца искали, но как-то без огонька. Одесская администрация, таможня, полиция и иже с ними активно делали вид, что слыхом не слыхивали ни о Delfi, ни о процветающем в местных краях бизнесе «черных бункеровщиков».

Все это, пусть и косвенно, но довольно явно намекало на то, что у затонувшего танкера на Украине имелась очень высокая и могущественная «крыша». «Крыша», которой очень хотелось спрятать все концы в воду.

Все было бы хорошо, если б не остов злополучного танкера, назойливо торчавший в полусотне метров от одесского пляжа. Ни его, ни вытекающие из судна жирные подтеки мазута спрятать в воду никак не получалось!

Согласно украинскому закону, опасное для окружающей среды судно должно было утилизироваться государством. Капитан Одесского морского порта Кирилл Цюпко так и заявил: мол, одесский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» начнет снимать танкер Delfi с мели примерно через неделю, если судовладелец не сделает это сам.

Судовладелец не объявился, а у технических служб Одесского порта… не оказалось 24 миллиона гривен на подъем танкера. Поэтому даже когда на украинском «троне» Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко, Delfi продолжал валяться возле пляжа, грозя разливом мазута сорвать курортный сезон в самом крупном приморском городе Украины.

В июне этого года вблизи танкера обнаружился столь крупный «выброс» нефтепродуктов, что одесские власти от греха подальше запретили отдыхающим посещать пляж «Дельфин». Местные экологи били во все колокола и бегали по потолку. А в начале июля, когда ситуация стала совсем уж угрожающей, панические сигналы наконец-то дошли до украинского президента. Активно радеющий за свой рейтинг Зеленский немедленно прибыл на закрытый из-за загрязнения «Дельфин».

«Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Неважно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала», — браво рубанул новый президент Украины и умчался в Киев.

Так начался второй акт комедии. После президентского «фитиля» правоохранительные органы Украины как-то сразу и внезапно сумели отыскать капитана Delfi и судовладельца, а также убедить последнего заняться судоподъемом.

И тут всплыла новая проблема: за время «незалежности» современная Украина умудрилась раздербанить и сдать в металлолом почти все судоподъемное оборудование Одесского порта. Профессионалов, способных рассчитать действенную схему подъема маленького танкера, в «жемчужине у моря» тоже не осталось. Поэтому дальше украинские спасатели действовали больше не по расчету, а «методом тыка».

Чрезвычайная ситуация

18 и 25 июля понукаемый властями судовладелец совершил два «подхода к снаряду», завершившиеся полным фиаско. Не то что поднять, но даже поставить на ровный киль маленький, но увесистый Delfi в ходе этих работ не удалось. Зато потревоженный самостийными спасателями танкер загадил мазутом 7,5 тысячи квадратных метров прибрежных вод.

Тем временем экспертная комиссия ГСЧС Украины признала крушение Delfi чрезвычайной ситуацией местного уровня. Полномочия по подъему и утилизации танкера были переданы в Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

К этому моменту кейс Delfi превратился в серьезный раздражитель для офиса президента Украины. Публично потребовав немедленного подъема танкера и не добившись желаемого в озвученные сроки, Зеленский выглядел откровенно по-дурацки. Чтобы не усугублять ситуацию, президент Украины даже был вынужден отменить свои визиты в Одессу до того момента, пока не уберут злополучный танкер.

Тот, кто при таких раскладах сумел бы поднять танкер, не только оказал бы серьезную услугу Зеленскому, но и заслужил бы признание украинской общественности. Неудивительно, что вокруг подъема Delfi развернулась яростная пиар-война. Основными ее участниками стали министр инфраструктуры Владислав Криклий, которому Зеленский вроде бы поручил личный контроль за уборкой танкера, и мэр Одессы Геннадий Труханов, для которого избавление города от Delfi стало одним из элементов местной предвыборной кампании.

Пока Криклий и Труханов суетились вокруг Delfi, обмениваясь сливами компромата друг на друга в СМИ, на бэкграунде этой истории свои собственные партизанские действия повела СБУ, которая курировала и крышевала бизнес «черных бункеровщиков», а также один из криминальных авторитетов Одессы — 64-летний Александр Ангерт по прозвищу «Ангел», чьим выдвиженцем, собственно, и являлся Труханов.

Все вместе участники этой движухи поднимали в медиапространстве столько шума и пыли, что общественность почти не заметила, как самый беспристрастный в мире украинский суд вынес приговор капитану Delfi. Тому дали целый год. Условно! Основным нарушением суд признал… недостаточный экипаж танкера: вместо минимальных пяти членов экипажа в момент аварии и крушения им управляли всего три человека. Участие Delfi в бизнесе «черных бункеровщиков» следствием и судов не рассматривалось.

Скандал с буксирами

Тем временем находящаяся в подчинении Мининфраструктуры (то есть у Криклия) АМПУ подписала договор о работах по подъему танкера с ООО «Краншип», входящим в группу компаний «Трансшип», и ООО «Бруклин-Киев», согласившимся профинансировать аварийно-спасательные работы. Неизвестно, насколько к появлению этой схемы был причастен сам Криклий, но ситуация сложилась прямо-таки анекдотичная.

Во-первых, одним из совладельцев «Бруклин-Киева» являлся никто иной, как «Ангел» — патрон Труханова. А во-вторых, владелец группы «Трансшип» Андрей Иванов, по информации украинских СМИ, оказался связан с обслуживанием российских судов в Крыму. По данным прессы, ежегодно в Керченском проливе суда «Трансшипа» только с танкерами осуществляли более 300 швартовых операций. Это, мягко говоря, шло вразрез с украинским законодательством.

Наконец, отправленные «Трансшипом» для содействия подъему Delfi буксиры DIAMOND N и TOPAZ N, согласно расследованию украинских журналистов, находятся в собственности у ПАО «Новороссийский морской торговый порт»! Получалось, что ради подъема Delfi и спасения лица Зеленского АМПУ было вынуждено обратиться за помощью к «стране-агрессору» — России.

Скандал получился громким, однако по указу сверху его быстро потушили. На одесские выборы команда «Слуг народа» шла под «зелеными» лозунгами. Это обстоятельство плюс спасение рейтинга пана Зеленского безальтернативно требовали скорейшего подъема танкера. Сделать это мог только «Краншип» (читай — «Трансшип»), обладающий необходимой техникой и компетенциями. Поэтому даже когда владелец группы «Трансшип» потребовал восстановить в должности капитана Одесского морского порта Александра Антонова вместо уже упомянутого Кирилла Цюпко, в Киеве скрипнули зубами, но требование Иванова выполнили — только уберите Delfi!..

Свою работу «Краншип»/«Трансшип» выполнили безукоризненно. Пока Криклий с Трухановым устраивали пафосные видеосъемки на фоне танкера, спасатели 26 августа поставили Delfi на ровный киль, а рано утром 10 сентября оторвали судно от грунта. Через восемь часов после подъема танкер был отбуксирован в морской порт «Черноморск», где судно и оставили дожидаться утилизации.

В офисе президента Украины с облегчением вздохнули и принялись распускать слухи, что уже 12 сентября Зеленский может наведаться в Одессу. Очевидно — чтобы пропиарить идущую на местные выборы команду «Слуг народа» и погреться в лучах славы «спасителя» Одессы от злополучного танкера.

В общем, перемога. Которая — если все-таки верить украинским СМИ — была бы невозможной без помощи компании, обслуживающей российские суда в Крыму, и двух буксиров, принадлежавших Новороссийскому порту.

Пожалуй, эпопея Delfi войдет не столько в историю судоподъемных работ, сколько в хронику мифической «гибридной войны» России с Украиной, раздуваемой украинской прессой. Как довод, категорически опровергающий наличие таковой.