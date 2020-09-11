Ведущая Лазарева рассказала о своем «позоре» на границе с Испанией

Москва, 11 сентября. Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что попала в «жуткий казус» во время отдыха в Европе. Звезду задержали на границе Франции и Испании.

«Ох, тут со мной вчера произошел жуткий казус, причем почти международного масштаба. Уж расскажу вам про свой позор», — призналась ведущая.

По словам Лазаревой, она отправилась на машине из Испании во Францию за покупками. Загрузив багажник необходимыми покупками, ведущая решила вернуться в испанскую Памплону. Однако на границе ее остановили пограничники.

«Я вообще не очень поняла, кто и почему меня остановил, подумала – ну, полицейские на дороге, сейчас мы как обычно поулыбаемся друг другу, и я дальше поеду», — написала Лазарева в Instagram.

Но пограничники попросили гражданку РФ показать паспорт. По случайности Лазарева взяла не тот паспорт. По этому документу ее в Европе вообще быть не должно. Когда пограничники уже хотели конфисковать ее авто, отправить ведущую в тюрьму, а позже экстрадировать в Москву, Лазарева решила обратиться за помощью к подруге.

Подруга по телефону объяснила пограничникам, что «эти русские звезды придурковатые» и как с ними много проблем. В итоге Лазареву отпустили, ведущая благополучно добралась до Испании.

Весной сообщалось, что Татьяна Лазарева была госпитализирована в Испании. По словам артистки, она почувствовала быстро нарастающую сильную боль в нижней части живота и вызвала себе скорую. Анализы показали, что причина болей — сдвинувшийся камень в левой почке размером 0,7 см.