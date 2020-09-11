Бомбардировщики США отработали удары по российским объектам

Москва, 11 сентября. Три американских бомбардировщика отработали удары крылатыми ракетами по объектам Калининградской области и других регионов России 31 августа. Об этом рассказал на брифинге главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин.

По его словам, в последний день лета три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и пролетели над Нидерландами, ФРГ, Польшей, и странами Балтии, направляясь в район эстонского полигона Тапа. Затем самолеты США вернулись обратно, следуя над акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — отметил Суровикин.

Главнокомандующий подчеркнул, что американские В-52Н уже отрабатывали удары по РФ на учениях Allied Sky. Кроме того, похожие учебно-боевые задачи бомбардировщики выполняли в арктических широтах Канады.

По словам Суровикина, в ВКС РФ считают, что подобные действия носят провокационный и враждебный характер. Также главнокомандующий сообщил, что военные РФ постоянно отслеживали полет бомбардировщиков США и блокировали В-52Н при попытках приблизиться к российской границе.

Ранее Суровикин назвал последствия полетов боевой авиации США над Украиной. Он отметил, что такие инциденты не способствуют разрядке напряженности в регионе.