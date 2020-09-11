Если верить современной статистике, то каждая вторая женщина в мире хотя бы один раз задумывалась о том, как улучшить параметры своей груди. Неудивительно, что при подобном раскладе многие возводят маммопластику — хирургическую операцию, целью которой является изменение размеров и форм молочных желез либо коррекция ареол и сосков — в разряд «культовых» пластических операций по моделированию тела. Пластика груди позволяет женщине вернуть уверенность в себе, а также искоренить целый ряд комплексов, препятствующих нормальной жизни, в том числе в интимной сфере. Не случайно говорят, что женщина кормит грудью не только детей, но и мужские взгляды.

Какие разновидности маммопластики существуют? Что нужно знать о грудных имплантах? Насколько сложным и длительным является восстановление после подтяжки груди? На эти и другие распространенные вопросы отвечает пластический хирург Института пластической хирургии на Цветном бульваре Дмитрий Блинов.

Что такое маммопластика?

Специалисты выделяют несколько видов маммопластики. Импланты, с которыми у большинства людей ассоциируется данная операция, служат для увеличения груди. Такую операцию также часто называют эндопротезированием, или аугментационой маммопластикой. Показаниями к маммопластике с использованием увеличивающих грудь имплантов могут быть изначально небольшой объем груди либо неправильные пропорции молочных желез — как врожденные, так и приобретенные. Как и при любом другом оперативном вмешательстве, существуют неизбежные спутники маммопластики — швы, которые, впрочем, после заживления практически незаметны.

Уменьшение молочных желез производится при больших объемах груди. Также данный вид операции востребован у представителей сильного пола — например, при гинекомастии. Уменьшение показано в случае, если большая грудь влечет за собой физиологические проблемы или психологический дискомфорт. Несмотря на кажущуюся простоту, данная операция считается одной из наиболее травматичных, так как она предусматривает удаление достаточно большого объема тканей. После редукционной маммопластики следует находиться в стационаре в течение суток.

Особая пластическая процедура мастопексия показана при птозе (опущении) груди — точнее, соска — ниже подгрудной складки. Для маммопластики сосков специалист выбирает метод, исходя из индивидуальных особенностей пациентки. Операция проводится под наркозом. В ходе такой подтяжки груди пластический хирург удаляет избытки кожи рядом с ареолой, а иногда и внизу молочной железы. Если объем груди невелик, то при мастопексии устанавливают импланты.

Для коррекции груди через несколько месяцев после мастопексии может быть произведен липофилинг груди. Данную операцию проводят под местным наркозом. Ее задача — уменьшить соски, придать им округлые очертания и соблюсти симметрию. И, наконец, в случае, если молочная железа отсутствует, используют реконструктивную маммопластику.

Есть ли противопоказания у маммопластики?

Помимо общехирургических, для маммопластики существуют противопоказания по состоянию здоровья.

«Сюда можно отнести такие явные признаки, как кашель, ринит, герпес в начальной стадии высыпания, месячные и, естественно, актуальный в наше время положительный титр на COVID, — рассказал Дмитрий Блинов. — Если существуют какие-то отклонения по показателям крови, ЭКГ, ОУЗДГ вен нижних конечностей, то операция переносится с рекомендациями по дообследованию. Если же в результате обследования выявлено что-то серьезное, то в этом случае уже требуется консультация профильного врача с последующим принятием решения о возможности или невозможности проведения операции».

Кроме того, операцию лучше не делать, если в анамнезе пациента находятся какие-то системные аутоимунные заболевания, тяжелые внутренние пороки сердца, впервые выявленный гепатит, нелеченный сифилис и так далее. И, конечно же, перед проведением маммопластики женщина консультируется с маммологом и сдает требуемый предоперационный пакет тестов и анализов.

Сколько в среднем длится операция маммопластики?

«Проводя маммопластику, пластический хирург не держит в руке секундомер, — шутит Дмитрий Блинов. — А если серьезно, то операция может длиться от 35–40 минут до, например, трех часов. Многое здесь зависит от опыта хирурга. Лично у меня средний показатель составляет 45–60 минут».

В каких случаях грудь после маммопластики может выглядеть неестественно?

«Если, допустим, к пластическому хирургу приходит худенькая и субтильная девушка, которая хочет установить себе круглые импланты, то, конечно же, это будет выглядеть неестественно, так как круглых грудей не бывает. Поэтому во время консультации я стараюсь объяснить девушке, что лучше бы ей поставить анатомическую (каплевидную) форму импланта. Чем больше естественной ткани груди покрывает имплант — тем грудь выглядит натуральнее, — объяснил Блинов. — За неестественность же, как правило, выступают сами пациентки. Если я вижу, что это действительно осознанный выбор девушки и ей это нравится, то, конечно же, моя задача как пластического хирурга — сделать то, что она хочет. Если же говорить о визуальной неестественности груди после установки анатомических имплантов, то это может случиться, если их подобрали неправильно или, скажем, неверно сформировали карман в ходе операции. Правда, в моей практике и практике моих коллег такого не встречалось».

На заметку: По словам Дмитрия Блинова, в США поход к пластическому хирургу считается атрибутом лакшери-стайл и на пластическую операцию пациенты нередко копят едва ли не всей семьей. Приверженцы такого стиля уже за версту замечают, что девушка посетила пластического хирурга. Представление о пластической хирургии зачастую выносится из СМИ, однако большинство хирургов всё же выступает за естественность и размеров, и форм.

Какие ограничения ждут пациенток после маммопластики?

Важный этап маммопластики — реабилитация после проведения операции. Первое время пациентке следует обязательно наблюдаться у хирурга. Только так можно получить уверенность в том, что заживление проходит успешно. Компрессионное белье после маммопластики следует носить в течение месяца. Также два-три месяца после операции нельзя спать на животе, посещать сауну и солярий и так далее. Следует беречь грудь и от прямых солнечных лучей.

Через месяц после пластики, по словам эксперта, можно осторожно приступить к кардионагрузкам — легкому бегу, скандинавской ходьбе, «эллипсам» с включением рук, упражнениям на тренировку ног, ягодиц и так далее. Всё это можно практиковать без особых ограничений. При этом «верх» после проведенной маммопластики лучше всего не нагружать в течение 9–10 месяцев и лишь потом можно слегка «прокачивать» руки. На развитие же грудных мышц после операции существует пожизненное табу.

Правда ли, что грудные импланты могут спровоцировать рак молочных желез?

Уже давно научно обосновано, что грудные импланты рак не вызывают.

«Более того, девушки, сделавшие маммопластику, болеют раком молочных желез в два-три раза реже, чем девушки, не выполнившие эту операцию, — заверил Дмитрий Блинов. — Это объясняется очень просто: ведь девушка, прошедшая через увеличение молочных желез, более тщательно следит за собой. Ей дают рекомендации делать УЗИ молочных желез один раз в год, а также один раз в пять лет выполнять МРТ с контрастированием. То есть даже если у такой девушки что-то и развивается в соответствии, например, с семейным анамнезом, то она выявляет это на самых ранних стадиях и, скажем так, отделывается легким испугом».

Правда ли, что результатов маммопластики хватает лет на пять, а затем требуется повторная операция?

Даже качественно проведенная пластика груди, к сожалению, не является панацеей, так как тело со временем теряет тонус и возрастные измерения в организме нельзя остановить даже после операции. Что же касается технической стороны вопроса, то, по словам эксперта, сертифицированные производители имплантов дают едва ли не пожизненную гарантию на их разрыв, а также рекомендации по ношению имплантов на протяжении 10-15 лет.

Если по истечении этого срока у пациентки, по данным УЗИ молочных желез и МРТ, с контрастированием все спокойно, имплант цел и девушку устраивает размер и форма груди, то лишний раз вмешиваться в ситуацию не стоит. Ведь в действительности импланты могут прослужить 50 лет и дольше и всё может быть абсолютно хорошо, уверяет пластический хирург.

Маммопластика приводит к потере чувствительности сосков и женщине уже нельзя кормить грудью: правда ли это?

Временная потеря чувствительности возможна, если это связано с послеоперационным отеком. При качественно проведенной маммопластике отеки после операции начинают постепенно спадать. В целом всё приходит в норму в течение 6-12 месяцев. Также девушка, прошедшая через операцию, по истечении периода восстановления может совершенно спокойно задуматься о беременности, родах и последующем грудном вскармливании.

«Любая рожавшая женщина знает, что кормление грудью — это своеобразный «ящик Пандоры»: пока ты его не «открыл», не поймешь, есть у тебя молоко или нет, достаточно ли его приходит. Однако с пластикой груди это никак не связано, — прокомментировал Дмитрий Блинов. — В моей практике есть очень, очень и очень много примеров, когда нерожавшая женщина сделала маммопластику, а потом успешно вышла замуж, родила, откормила, и всё было прекрасно».

Можно ли отсрочить провисание груди или изменить ее форму без операции?

Если у девушки, к примеру, гипомастия, то есть молочной железы практически нет, то грудь не вырастет сама по себе даже после родов. Если же грудь большая и девушка хочет ее сохранить, то никакой профилактики также не существует — гравитационный птоз будет происходить в любом случае.

По каким критериям следует выбирать специалиста для проведения маммопластики?

В первую очередь девушка должна выбирать пластического хирурга по отзывам. Как минимум — посмотреть на его работы в Интернете. Может быть — даже личные фотографии, на основании которых можно сделать вывод о том, приятен тебе доктор или нет, считает Дмитрий Блинов.

Если по предварительной оценке пациентку всё устраивает, то следует второй этап — личная консультация. Ведь часто заочное впечатление в корне отличается от ощущений, возникающих при реальной встрече. Если хотя бы малейшая деталь вызывает сомнения, пусть даже на уровне смутных предчувствий и догадок, попробуйте сходить к другому пластическому хирургу. Не стоит поручать заботу о красоте и здоровье человеку, которому вы не полностью доверяете.