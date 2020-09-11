Главком ВКС РФ назвал последнюю операцию разведки НАТО беспрецедентной

Москва, 11 сентября. Операция самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем беспрецедентна. Такое заявление сделал главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин о прошедших 4 сентября военных действиях НАТО на брифинге для иностранных военных атташе.

«Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря», — сказал Суровикин.

Главком ВКС отметил, что в воздухе одновременно находились пять разведывательных летательных аппаратов и один стратегический беспилотный самолет-разведчик. Они приблизились к границе РФ на 15 км, при этом проводя разведку до 600 км в глубину.

Суровикин подчеркнул, что в этот же день еще три американских стратегических бомбардировщика достигли близости к границе России в 30 км. По предположению российских военных, таким образом были отработаны удары по объектам, которые расположены на территории Южного военного округа.

«Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия B-52H с самолетами F-16C ВВС Польши, а также Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — добавил Суровикин.

Также он рассказал, что для прикрытия границ в этот день в воздух поднимались восемь российских самолетов из состава дежурных сил, а именно четыре Су-30СМ и четыре Су-27.

Ранее Суровикин заявил, что для максимально быстрого и эффективного реагирования на возможную агрессию Воздушно-космические силы Российской Федерации начинают использовать новую отечественную разработку — высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал».