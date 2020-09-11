Здоровье женской груди не отделимо от здоровья организма в целом. Но часто даже при ненарушенном общем самочувствии женщину может беспокоить дискомфорт в молочных железах. Так проявляется мастопатия — распространенная патология молочных желез. Почему она возникает? Какие угрозы создает и как справиться с проблемой? На вопросы отвечает маммолог-онколог Медицинского женского центра, врач высшей категории Ирина Петрова.

Что такое мастопатия молочных желез

Патологическое состояние развивается на фоне гормонального дисбаланса. Ему предшествует избыточная выработка гормонов эстрогена или пролактина, из-за чего железистая ткань в структуре груди разрастается и увеличивается в объеме. Повышают риск болезни:

нарушение работы щитовидной железы и снижение выработки ею гормонов;

ожирение;

заболевания печени;

гинекологические болезни;

стрессовые ситуации.

В последние годы число женщин, страдающих этим заболеванием, стремительно растет. По словам врача маммолога-онколога Ирины Петровой, патология выявляется у 97% женщин, которые приходят на прием. Специалист связывает это с ухудшением экологического фона, что вызывает мутации генов и широкую распространенность болезни. А также — с изменением образа жизни современной женщины.

«Раньше женщины часто рожали и подолгу кормили грудью, — комментирует Петрова. — Во время беременности и грудного вскармливания мастопатия не развивается. Но говорить однозначно о снижении риска болезни при частых родах нельзя, так как к развитию патологии приводит комплекс причин: генетический сбой, нарушение гормонального фона, стресс. Все это вызывает изменения в молочных железах».

Виды мастопатии молочной железы

Патологическое разрастание тканей в структуре груди происходит неравномерно. При этом в молочных железах могут формироваться мелкие полости, заполненные жидким содержимым, — так называемые кисты. В этом случае диагностируют кистозную мастопатию.

Разрастание железистой ткани может сопровождаться ее трансформацией в соединительную, с появлением рубцовых изменений. Этот процесс характерен для фиброзной мастопатии.

Нередко процессы протекают одновременно: формирование множественных мелких кист и образование фиброзной ткани позволяет врачу диагностировать фиброзно-кистозную мастопатию.

«Заболевание различают по компоненту, содержание которого увеличивается в молочных железах, — уточняет Ирина Петрова. — Мастопатия может быть кистозной, фиброзной или железистой. Но, с точки зрения опасности, для женщины болезнь делят на два типа — диффузную и узловую».

Особенности диффузной мастопатии

При этой патологии компонент распределяется в молочной железе равномерно. Грудь может становиться болезненной, дискомфортные ощущения усиливаются накануне менструаций. По мере развития болезни дискомфорт становится постоянным, а при самообследовании груди могут прощупываться уплотнения, которых не было раньше.

Диффузная мастопатия ухудшает качество жизни женщины, вызывает неприятные ощущения и постоянное беспокойство. Но само заболевание не создает угрозы для жизни. Самочувствие можно скорректировать своевременным, комплексным лечением. В арсенале врачей сегодня достаточно средств, которые помогут нормализовать состояние женщины.

Опасность узловой мастопатии

При развитии этой формы болезни в молочных железах формируются узелки — новообразования. Их размер может быть различным: от небольшого, с горошину, до грецкого ореха, если женщина долго «не замечала» прогрессирование болезни. «Узел» прощупывается тактильно, молочные железы становятся болезненными и увеличенными, независимо от дня менструального цикла. Может наблюдаться увеличение лимфоузлов в подмышечных впадинах.

«Опасность узловой мастопатии — в интенсивном делении клеток на этом участке, — продолжает Ирина Петрова. — Часто она возникает на фоне ракового процесса в молочной железе, когда один из протоков уже закупорен опухолевыми клетками. Поэтому узловую мастопатию, как правило, удаляют хирургическим путем, но не потому что опасность представляет сама болезнь или уплотнение, которое сформировалось в молочной железе. А потому что велика вероятность опухолевого процесса в груди и развития рака на клеточном уровне».

Мастопатия и рак молочных желез

Часто болезнь называют предвестником онкологических процессов или состоянием, которое увеличивает риск рака груди. Но, по словам Ирины Петровой, так трактовать это заболевание ошибочно. Мастопатия не повышает риск онкологии и сама по себе не является ни предвестником, ни симптомом рака.

«Мы говорим о том, что мастопатия — это хороший фон для развития рака молочной железы, — отмечает специалист. — Точно так же, как у курильщика создан хороший фон для развития рака легких, а у больного язвой — для появления рака желудка. Но наличие фона не обозначает, что рак обязательно будет. Все зависит от работы иммунной системы организма, так как в теле человека ежедневно выделяется более миллиона раковых клеток. Если иммунитет справляется с ними, онкология не развивается. Поэтому мастопатию нельзя расценивать как предраковое состояние».

Снижение риска

Избежать или гарантированно защититься от мастопатии невозможно. Не существует лекарств или способов снижения риска ее появления. Но врачи отмечают несколько закономерностей.

1. Прием пероральных контрацептивов в раннем возрасте. По словам Ирины Петровой, если девушки начинают рано принимать противозачаточные средства, как правило, болезнь не развивается даже в зрелом возрасте.

2. Возраст после 40 лет. В это время железистая ткань в груди практически исчезает, поэтому вероятность возникновения болезни существенно снижается. Но это не значит, что если мастопатия возникла раньше, то после 40 лет она пройдет или будет беспокоить меньше. При наличии заболевания его течение нужно контролировать и регулярно посещать врача-маммолога.

Снизить риск мастопатии позволяют правильное питание, забота о печени, поддержание нормального веса. И, конечно, внимание к своему здоровью. По словам Ирины Петровой, каждая девушка в возрасте после 16 лет должна ежегодно посещать врача-маммолога. Обязательно стоит прийти на прием при планировании беременности. А если состояние груди вызывает хоть малейшие подозрения и вопросы, обращаться к специалисту нужно как можно скорее.

Диагностика

Для постановки диагноза требуется консультация врача. Специалист осматривает молочные железы женщины, ощупывает узлы и уплотнения. Определяет степень напряжения груди, наличие выделений из сосков.

При необходимости может быть назначено ультразвуковое обследование. УЗИ груди — безопасный и информативный вид диагностики, который позволяет определить тип заболевания и степень его развития. В зрелом возрасте для диагностики может назначаться рентгеновское обследование.

Как лечить мастопатию

Несмотря на то, что заболевание вызывает серьезный дискомфорт, может сопровождаться развитием уплотнений в молочных железах, специалисты не ставят перед собой задачу лечения мастопатии.

«Если вам кто-то скажет, что может вылечить мастопатию, нужно разворачиваться и уходить от такого врача, — комментирует маммолог-онколог Ирина Петрова. — Мастопатия не лечится. Мы можем вылечить ее осложнения, убрать болезненные ощущения, улучшить самочувствие и состояние женщины, но не более того. Мастопатия проходит с возрастом сама, когда в организме женщины естественным образом снижается количество эстрогена. Это происходит к периоду менопаузы».

Тактику борьбы с симптомами, которые сопровождают развитие мастопатии, врач выбирает, основываясь на самочувствии, состоянии здоровья пациентки и причинах, вызвавших развитие заболевания.

«Врач должен оценить, какая это мастопатия, чем она обусловлена: избытком эстрогена, пролактина, нарушением работы щитовидной железы или другой причиной, — продолжает Ирина Петрова. — Специалист собирает анамнез и лишь затем выбирает тактику лечения. У нас огромное количество препаратов, которыми мы можем помочь женщине. Это могут быть гормональные препараты для коррекции гормонального фона или растительные средства, которые нормализуют самочувствие».

При этом единой рекомендации в лечении мастопатии быть не может. Каждый случай индивидуален, так как вызван различными причинами и обладает собственной симптоматикой. Не существует универсальной терапии, которая поможет всем женщинам без исключения. В зависимости от результатов обследования врач уточнит тактику лечения.

В одном случае будет достаточно приема лекарственных средств, в другом — потребуется операция, в третьем — можно обойтись самоконтролем и наблюдением. Но важно, чтобы эту рекомендацию дал специалист, тогда о здоровье груди можно не беспокоиться.

Самодиагностика мастопатии

«С мастопатией можно жить, — отмечает Ирина Петрова. — Ее не нужно бояться, но важно уделять внимание своему здоровью и регулярно посещать врача. Причем делать это не только, когда что-то беспокоит. Проходить осмотр врача-маммолога нужно и тогда, когда все нормально. Рекомендованная кратность посещения — раз в 6–12 месяцев».

Хорошим способом контроля здоровья груди специалист считает регулярные осмотры молочных желез в домашних условиях. Делать это нужно часто, ежемесячно, с 6-го по 12-й день менструального цикла, когда грудь «спокойна» и расслаблена. Необходимо осматривать подмышечные впадины и молочные железы, аккуратными движениями ощупывать их. Но без пристрастия: важно понимать, что структура груди неоднородна, что в ней есть более и менее плотные участки. При регулярном контроле женщина привыкает к состоянию своих молочных желез и при возникновении в них чего-то «нового» может вовремя обратиться к врачу.

По словам Ирины Петровой, чтобы самодиагностика была информативной, стоит обсудить тактику ее выполнения с вашим врачом. Специалист объяснит, на что обращать внимание, каким образом правильно ощупывать грудь. Постепенно такое обследование станет повседневным ритуалом, который снизит риск прогрессирования мастопатии и позволит на ранней стадии выявить куда более грозного врага — рак груди.

Если же при самодиагностике возникли подозрения, обращаться к врачу нужно срочно. Промедление опасно, так как чем дольше болезнь развивается бесконтрольно, тем выше риск ее нежелательного исхода.