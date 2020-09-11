Южный Судан заинтересован в сотрудничестве с Россией в нефтегазовом секторе

Москва, 11 сентября. Посол Южного Судана в России Чол Тонг Майай выразил заинтересованность своей страны в возобновлении работ по совместным проектам с Россией, но как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Южный Судан стремится следовать договоренностям, достигнутым на полях саммита Россия — Африка, прошедшего в 2019 году в Сочи. Особый интерес для страны представляют проекты в нефтегазовом и горнодобывающем секторах.

Министерство нефти Южного Судана подписало меморандум о взаимопонимании с российской компанией «Зарубежнефть» еще в 2018 году. Через год во время саммита был подписан новый меморандум о консультациях. Добыча нефти, газа и инфраструктурные проекты были определены как основные области для дальнейшего сотрудничества.

Пандемия COVID-19 приостановила совместную деятельность России и Южного Судана по выбранным направлениям. Однако посол Чол Тонг Майай уверен, что как только будет восстановлено авиасообщение между Москвой и Джубой, сотрудничество в нефтегазовом секторе продолжится.

Взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Южным Суданом ранее обсуждали представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Денг Дау Денг во время встречи в Москве.