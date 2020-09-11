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Путин поручил минимизировать риски техногенных катастроф

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Путин поручил минимизировать риски техногенных катастроф

Москва, 11 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать нормативную базу, чтобы минимизировать риски возникновения техногенных катастроф. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что невыполнение требований технической и промышленной безопасности приводит к авариям и чрезвычайным ситуациям.

«Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера», — сказал Путин.

Также президент России напомнил, что задача государства — защитить россиян от подобных происшествий.

Ранее Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он обратил внимание на уровень безработицы и поручил продолжать адресные меры поддержки россиян.

Источник: Пресс-служба Кремля
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