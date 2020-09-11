Как Запад пытается переписать историю югославских войн

На днях неправительственная организация (далее – НПО) «Центр гуманитарного права» (Фонд за хуманитарно право), базирующаяся в Белграде, заявила, что сербские школьные учебники «предвзято» рассматривают историю югославских войн, изображая сербов главными жертвами военных преступлений и игнорируя при этом другие этнические группы. Проведенные центром исследования показали, что современные уроки истории формируют у молодого поколения Сербии односторонний взгляд на проблему, и это вызвало беспокойство правозащитников.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, кто и на чьи деньги хочет стереть из памяти сербов трагические события двадцатилетней давности.

Чему уроки истории должны научить сербов

По мнению сотрудников Центра гуманитарного права, необходимо обеспечить «сбалансированное видение военных преступлений», совершенных во время войн 90-х годов, и «критически рассматривать» преступления сербских вооруженных и полицейских сил. При этом в опубликованном в понедельник документе отмечено, что преподавание предпосылок и сущности конфликтов 90-х годов должно основываться исключительно на фактах, установленных Гаагским трибуналом, а учебная программа для начальной и средней школ должна разрабатываться на основе документов архива Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

Историю распада Югославии в Сербии преподают в восьмом классе начальной школы (когда детям исполняется 14 лет) и в третьем или четвертом классе средней школы (в возрасте 17 или 18 лет). Программа включает в себя несколько блоков, среди которых «Гражданская война и образование новых государств», «Военные преступления», «Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии» и «Последствия военных действий». Однако правозащитники утверждают, что сербские учителя преподносят материал неправильно.

«Когда на уроке речь заходит о человеческих жертвах, нарушении прав человека и военных преступлениях, не уточняется, кем на самом деле были эти жертвы», — сетуют сотрудники Центра гуманитарного права.

Все дело в том, что современные учебники подробно описывают трагические страницы истории сербского государства: массовые этнические чистки на территории края Косово и Метохия, ход и результаты операции «Буря», а также «гуманитарную интервенцию» НАТО, в результате которой Югославию буквально разорвали на куски. Специалистов Фонда возмутило также то, что учителям рекомендовано осудить все еще продолжающиеся гонения сербов в Косово и Метохии.

Чьи права защищают НПО

Центр гуманитарного права был основан в 1992 году Наташей Кандич — известной сербской правозащитницей, которую местные СМИ обвиняют в «сопротивлении всему сербскому» и «создании антисербской истерии». В 2005 году она отличилась тем, что заявила о виновности президента Томислава Николича в военных преступлениях, в результате чего в 2009 году была оштрафована на 200 000 сербских динаров за клевету.

Во время ковровых бомбардировок НАТО в 1999 году Наташа Кандич поехала в Косово, чтобы собирать «достоверную информацию» о количестве жертв. Однако данные, предоставленные центром, во много раз меньше тех, что можно встретить в других сербских источниках. В отчете числятся 754 погибших, в то время как известно, что за три месяца бомбардировок на самом деле погибло свыше 1700 человек, из которых по меньшей мере 400 были детьми.

Оценить последствия использования снарядов с обедненным ураном, которые вызвали беспрецедентный рост онкологических заболеваний и мутаций в утробе матери, попросту невозможно.

Однако в 2002 году Наташа Кандич заявила:

«Нет другого документа о погибших и пропавших без вести кроме выпущенного Центром гуманитарного права. Каждый может говорить то, что он хочет, и по-разному оценивать количество погибших. Но наши факты опровергают эти манипуляции».

Именно Центр гуманитарного права в 2005 году предоставил МТБЮ печально известную видеозапись, на которой члены подразделения МВД Сербии казнили шестерых мусульман из Сребреницы. Обнародованные кадры создали необходимый общественный резонанс, после чего была запущена кампания западных СМИ, направленная на то, чтобы объявить преступления в Сребренице геноцидом боснийских мусульман. Подробности того, как незадолго до трагедии в Сребренице мусульмане, среди которых было немало иностранных наемников, вырезали в муниципалитете сербских жителей от мала до велика, Кандич решила не раскрывать.

В марте 2009 года благодаря стараниям Наташи Кандич были арестованы бывшие члены полицейского подразделения МВД Республики Сербия. Основанием стало очередное исследование Центра гуманитарного права об участии сербов в военных преступлениях на территории самопровозглашенного Косово. А годом ранее было возбуждено уголовное дело против Божидара Делича, бывшего генерал-майора югославской армии, занимавшего пост заместителя спикера Сербского национального собрания.

На первый взгляд, подобные шаги кажутся странными. Однако использование сербской правозащитницей абсолютно антисербской риторики не случайно — созданный ею Центр гуманитарного права живет на деньги западных организаций, известных вмешательством во внутренние дела балканских государств. Среди них Национальный Фонд демократии, Фонд Рокфеллера, а также крупный британский фонд Sigrid Rausing Trust, который фигурирует и среди спонсоров антироссийских НКО — например, открытой в Москве Автономной некоммерческой организации «Правовое содействие – Астрея». В ней Наташу Кандич даже включили в Рекомендательный Комитет.

Летом 2019 года Центр гуманитарного права разбирался, насколько в Сербии продвигается реализация Национальной стратегии судебного преследования за военные преступления, которую Белград вынудили принять в 2016 году. Представленный отчет охватывал период с 1 декабря 2018 года по 1 июня 2019 года. Особого внимания тогда удостоился ранее осужденный Гаагским трибуналом Владимир Лазаревич, который «посмел» принять участие в торжественном праздновании Дня Победы над фашизмом. Также правозащитникам не понравилось, что Министерство обороны Сербии помогало Небойше Павковичу в публикации его книги о военной кампании НАТО 1999 года. В своих мемуарах бывший начальник Генерального штаба описывает «героизм защитников Родины во время агрессии НАТО».

Борьба с «предрассудками» в самопровозглашенном Косово

Вопрос о том, как правильно развивать историческую память у детей Сербии, региональные правозащитные организации ставят уже не в первый раз: ранее они высказывали недовольство тем, что сербы и албанцы, проживающие на территории Косово, обучаются в рамках разных программ. В новых учебниках, принятых Министерством образования Косово, большое внимание уделяется не политической истории, а социальному и культурному влиянию исторических событий.

Белград все еще сохраняет контроль над системой образования в районах проживания сербского большинства в Косово. Например, школы в Косовска-Митровице используют программу, соответствующую сербским государственным стандартам.

Неправительственные организации, действующие на территории самопровозглашенной республики, называют это «угрозой национальной безопасности», ведь Косово в такой учебной литературе — это часть Сербии, а не «независимое государство». Шкельзен Гаши, возглавляющий одну из таких НПО (Admovere), заявил, что «предвзятые и националистические нарративы» должны быть удалены из учебников. На официальном сайте Admovere указано, что организация «стремится к построению демократического общества, продвижению терпимости и борьбы с предрассудками». Под «предрассудками», очевидно, он понимает территориальную целостность Сербии и нормы международного права, согласно которым она должна быть сохранена.

При этом основными сферами деятельности Admovere являются права человека и образование. Недавно организация опубликовала исследование о различиях в представлении исторических событий в учебниках Сербии и самопровозглашенного Косово.

«В одном случае события 2008 года представлены как освобождение, в другом – как оккупация. В учебниках Сербии по-прежнему присутствует оскорбительный национализм», — сказал Гаши.

«Националистическим нарративом» он называет использованные в сербских учебниках такие фразы, как «нападение албанских бандформирований» и «террор албанцев против этнических сербов».

В качестве спонсоров «борьбы с предрассудками» на сайте Admovere указаны две организации: Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) и Forum for Civic Initiatives (FIQ). KFOS (Косовский фонд «Открытое Общество») — это открытое в 1999 году отделение известной международной сети фондов, финансируемых Джорджем Соросом.

Сайт второй неправительственной организации, Форума гражданских инициатив, свидетельствует о том, что она также получает финансирование от американских иностранных агентов, среди которых упоминаются Balkan Trust for Democracy, National Endowment for Democracy (известный как Национальный фонд демократии) и Фонд Рокфеллеров.

Balkan Trust for Democracy предоставляет странам Балканского полуострова гранты в целях продвижения демократии и евроатлантической интеграции. Фонд был открыт в 2003 году Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Чарльза Стюарта Мотта. В 2013 году фонд претерпел структурные изменения в географическом охвате и сфере предоставления грантов.

Как «мягкая сила» стирает историческую память

Финансовые потоки из США льются на Балканский полуостров не зря: подход к преподаванию новейшей истории Европы в странах Западных Балкан претерпевает трансформацию. Косовские школы начали использовать учебники, составленные группой 60 историков из стран региона при поддержке очередной НПО (Центра за демократию и примирение в Юго-Восточной Европе). Эта организация предоставляет материалы, основанные на методологии демонстрации разных взглядов на одно и то же историческое событие.

Одной из целей «Национальной стратегии Косово в области образования» на 2017-2021 годы указана разработка и осуществление политики, направленной на «укрепление межэтнических отношений через образовательный процесс».

Дубравка Стоянович, профессор истории Белградского университета, заявила, что власти Сербии также должны создать научную комиссию из историков и других экспертов и начать обсуждение «деликатных» спорных вопросов.

«Таким образом, мы можем попытаться изменить взгляд на события. Это единственное примирение, в которое я верю — пойти гораздо глубже и помочь нашему обществу выбраться из тех ловушек, которое оно само для себя создало», — сказала она.

Куштрим Колики, глава базирующейся в Приштине НПО «Интегра», заявил, что необходимо модернизировать школьные учебники истории, чтобы помочь детям «залечить раны конфликта». По его словам, пришло время для Косово в одностороннем порядке очистить учебные материалы от предвзятых формулировок.

«Нет необходимости ждать какого-либо соглашения или большого шага со стороны Сербии. Пусть будущее поколение получит возможность снять с себя тяжелое бремя прошлого», — говорит он.

Исходя из данных с официального сайта «Интегры», она «проливает свет» на преступления сербов в годы косовского конфликта, и делает это не без помощи все тех же иностранных агентов. В длинном списке партнеров организации числятся и USAID, и Фонд Рокфеллера.

Недовольство Запада вызывает и то, что Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) ввела новые учебники истории для старшеклассников. В рамках проекта по унификации школьных программ с Сербией они будут подробно рассматривать историю боснийской войны 1992-1995 годов. Ранее образовательная программа по истории в Республике Сербской включала лишь несколько общих фактов о ней. Принятое в 2018 году решение республики по унификации школьной программы с Сербией было воспринято как «националистический шаг».

Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине заявила, что она приветствует региональное сотрудничество как способ содействия примирению и взаимопониманию, но предупредила, что реформа преподавания истории является «длительным, деликатным и сложным процессом» в постконфликтных обществах — самостоятельно такие решения лучше не принимать.

«Включение материалов, связанных с событиями 1992-1995 годов, является важным вопросом, которым должны заняться ответственные органы», — заявил Брюс Бертон, глава миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине.

Бертон отметил также, что в Руководящих принципах написания и оценки учебников по истории для начальных и средних школ Боснии говорится, что авторы должны сократить объем информации, касающийся политической истории.

Через многочисленные НПО и правозащитные организации Запад деформирует историческую память народов бывшей Югославии, чтобы взрастить «идеологически угодное» поколение. Подобный сценарий успешно применялся и в странах Варшавского договора, в которых он доказал свою эффективность. Белград должен помнить, что и его не минует участь общемирового тренда на «политкорректность», представляющая собой не что иное, как подмену понятий.