Глава ВКС РФ назвал последствия полетов боевой авиации США над Украиной

Москва, 11 сентября. Полеты боевых самолетов ВВС США над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

«Полеты любой боевой авиации над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе», — отметил он.

По словам Суровикина, американские бомбардировщики В-52Н 4 сентября пролетели над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины. Украинские истребители Су-27 и МиГ-29 взаимодействовали с американскими самолетами.

Суровикин подчеркнул, что Россия не заинтересована в нагнетании обстановки у границ РФ. Москва проводит большинство учений внутри страны. Он добавил, что ВКС РФ продолжат отслеживать обстановку у границ РФ и обеспечивать безопасности страны.

Накануне российский истребитель МиГ-29 в четверг поднимался для сопровождения самолетов Falcon 20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. В среду, 9 сентября, российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Черным морем.