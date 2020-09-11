ФАН поговорил с россиянами, которых США назначили ответственными за вмешательство в выборы

Федеральное агентство новостей поговорило с россиянами, которых США подозревают во вмешательстве в президентские выборы.

Соединенные Штаты ввели санкции против трех россиян Антона Андреева, Дарьи Аслановой, Артема Лифшиц и украинца Андрея Деркача. Их подозревают в причастности к киберпреступлениям.

На протяжении уже четырех лет Вашингтон ищет следы «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием этого дела, потерпел провал и ушел в отставку. Перед этим в докладе он подтвердил, что подозрения в связи американского лидера Дональда Трампа с Россией не подтвердились. Сам глава Белого дома Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг «российского вмешательства» охотой на ведьм.

Несмотря на то, что голословность обвинений была доказана в суде США, ограничительные меры до сих пор не сняты с 16 человек. Ранее они рассказывали редакции Федерального агентства новостей, что думают о предъявленных им претензиях.

Теперь Вашингтон обвиняет во «вмешательстве» еще троих россиян, заявляя, что они якобы действовали в интересах «Агентства интернет-исследований», которое будто бы использует криптовалюту для спонсирования «злонамеренной активности».

«Мне теперь придется нелегко»

Россияне, вошедшие в новый санкционный список, рассказали ФАН, что шокированы этой новостью. По словам Дарьи Аслановой, это оскорбительная и несправедливая ситуация:

«Я давно уже нигде не работаю, воспитываю маленького сына. Я убеждена, что это решение связано исключительно с тем, что ранее Правительство США наложило подобные санкции на моего супруга. Мой [муж] работает в маркетинге уже давно и до сих пор не понимает, за что на него накинулись американские власти».

Девушка подчеркнула, что их семья не имеет ни малейшего отношения к выборам в США и совсем не интересуется политикой.

Антон Андреев признался, что находится в шоковом состоянии и недоумении после того, как узнал о санкциях. Он работает экономистом в Петербурге, а выборы, особенно американские, его не интересуют.

«Я учил английский только в школе, не уверен, что «London is capital of England» достаточно для вмешательства в выборы. Эти санкции больно ударят по мне и моей семье, они повлияют на мой доход. Мне теперь придется нелегко, ведь я отец троих детей. Их надо как-то кормить и содержать. Неясно, что я им сделал, но американские чиновники испортят мне жизнь», — отметил собеседник ФАН.

Артем Лифшиц рассказал, что ему стали звонить какие-то люди и просить комментарии. Только после этого он узнал, что США ввели против него ограничительные меры, а кроме того, возбудили уголовное дело. По его словам, раньше он интересовался криптовалютой, имел несколько электронных кошельков, однако совершенно ничего не понимает в политике и старается держаться от нее подальше.

«Я в Америке никогда не был, но английский знаю нормально. Но обвинить меня во вмешательстве в американские выборы из-за знания языка и интереса к криптовалюте — все равно, что обвинить в убийстве Кеннеди! Одним словом, бред полный. По сути, если ты был связан с криптовалютой или знаешь английский, за тобой могут прийти американцы».

Накануне введение новых санкций против россиян прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Вашингтон нацелен на дальнейшее обострение двусторонних отношений США и России.