Граждан Турции лишают работы вопреки официальному запрету на увольнения

Стамбул, 11 сентября. В Турции вырос уровень безработицы, несмотря на правительственный запрет на увольнения.

По данным местного статистического института, в стране зафиксирован рост официально незанятых граждан. Результаты исследования от 10 сентября показывают, что в период с мая по июнь текущего года уровень безработицы вырос на 13,4%. Примечательно, что это произошло после выхода правительственного указа, согласно которому работодателям запрещается увольнять сотрудников. Соответствующее распоряжение действует до 17 ноября.

В документе отмечается, что с июня 2019 года В Турции сильно пострадала сфера услуг — 1,3 миллиона работников лишились источника дохода. Помимо прочего, в стране зафиксировали вспышку коронавируса: число зараженных возросло до 286 455 человек. Пандемия ударила по туристическому бизнесу, что сказалось на обслуживании отдыхающих.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей поделился впечатлениями от посещения Стамбула. Он рассказал, что причина распространения COVID-19 заключается в безалаберности местных жителей. Среди горожан множество переносчиков инфекции, которые, невзирая на угрозу, отказываются носить средства индивидуальной защиты.