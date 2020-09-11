Лавров считает подозрительным отъезд в Германию лиц, сопровождающих Навального

Москва, 11 сентября. Все сопровождающие Алексея Навального перед его экстренной госпитализацией в Омске начинают «потихонечку перебираться в Германию». Так заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что это наверняка обусловлено обвинениями ФРГ и стран Запада в адрес России. При этом глава МИД подчеркнул, что эти догадки являются абсолютно «голословными».

«Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли», — заявил Лавров.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Германия по-прежнему не предоставила российской стороне результаты анализов, которые позволили врачам в ФРГ прийти к выводу об «отравлении» Навального.

В данный момент МВД России готовит новый запрос в ФРГ об оказании правовой помощи и официальном уточнении диагноза Навального.