День, изменивший мир: 19 лет назад США потряс крупнейший в истории теракт

Менеджер по безопасности в Пентагоне Джон Ейтс.



«Я узнал о теракте от жены, которая попросила меня быть осторожнее. Через несколько минут в здание ударил самолет. Сперва я испугался, так как все, до чего я пытался дотронуться в задымленном помещении, обжигало руки. Тогда я пополз на четвереньках в сторону предполагаемого выхода. Вскоре стал различать свет. Оказавшись во дворе, понял, что сильно обожжен, потому что посмотрел на свои руки и увидел, как с них облезает кожа. Помню, как сидел на траве, а врач срезал с меня одежду. Врач сказал: «Этого — в первую очередь». Я многого уже не помню. Но я помню, как жена разбудила меня, и я подумал, что еще 11 сентября. Но было уже 13-е. В момент взрыва рядом со мной стояли пять человек. Выжил только я».

