День, изменивший мир: 19 лет назад США потряс крупнейший в истории теракт

Уильям Родригес — уборщик во Всемирном торговом центре, спас несколько человек.
«Я услышал, как кто-то кричит из коридора: «Взрыв! Взрыв!» Я выглянул в коридор справа, который вел прямо в мой офис, и там увидел человека с распростертыми руками, который кричал. С кончиков его пальцев свисала какая-то ткань, будто бы разорванные перчатки, но как только он подошел ближе, мы ужаснулись: то, что свисало с его пальцев, — это была кожа. Она слезла с самых плеч и до кончиков пальцев. Это было очень страшно. Этого человека звали Филипе Давид, он был выходцем из Гондураса, — работник, которого я до сих пор не встречал. Он получил ожоги более половины своего тела. Я кричал ему: «Что случилось?!» А он только повернул свое лицо, и кожа на его лице тоже свисала».