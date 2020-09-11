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11 сентября
День, изменивший мир: 19 лет назад США потряс крупнейший в истории теракт
Утром 11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов, которая привела к гибели почти трех тысяч человек. В тот день четыре пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками запрещенной в России организации «Аль-Каида», врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра и в здание Пентагона. Подробности тех дней и свидетельства очевидцев — в материале Федерального агентства новостей.
Michael Foran / CC2 / wikimedia.org
Трагедия по минутам
Рассказы очевидцев
11 сентября 2001 года четыре пассажирских авиалайнера, летевшие в Калифорнию из аэропортов Логан, Даллас и Ньюарк, были захвачены террористами. Длина маршрута у всех бортов составляла около 4200 км, соответственно, самолеты имели на борту от 30 тыс. до 35 тыс. литров авиационного керосина.
8.46
Boeing-767 авиакомпании United Airlines (рейс Бостон — Лос-Анджелес) врезался в северную башню ВТЦ между 94 и 98 этажами. В момент столкновения на борту самолета находились 92 пассажира (из них пять террористов) и девять членов экипажа.
Проживающий в США уроженец Новосибирска Андрей Ткач.

Мужчина пришел на работу в северную башню в 8.45 утра. Спустя несколько минут он услышал свист двигателей самолета, а после все здание, по его словам, словно сдвинулось на несколько метров. Все сотрудники упали на пол.

«Долгое время офисные работники пытались узнать у службы спасения, что им делать: эвакуироваться из зданий, подниматься на крышу или оставаться на своих местах. Там людям приказали никуда не двигаться. И тут я увидел, как мимо наших окон пролетел мужской костюм. Честно скажу: в первую минуту не понял, кому и зачем пришло в голову сбрасывать вниз костюм. А потом вдруг догадался, что это был человек».
Из превращенных в железное месиво самолетов вылилось топливо, которое за секунды заполнило внутренние помещения пока еще стоящих башен. В 9.59 начавшийся пожар привел к обрушению ослабленной южной башни. Ее обломки разрушили и серьезно повредили другие здания внутри и вокруг комплекса. В том числе и 47-этажное здание ВТЦ-7.
9.03
Boeing-767 авиакомпании United Airlines (рейс Логан — Лос-Анджелес) врезался на полной скорости в южную башню ВТЦ между 77-м и 85-м этажами. В момент столкновения на борту самолета находились 56 пассажиров (из них пять террористов) и девять членов экипажа.
Уильям Родригес — уборщик во Всемирном торговом центре, спас несколько человек.

«Я услышал, как кто-то кричит из коридора: «Взрыв! Взрыв!» Я выглянул в коридор справа, который вел прямо в мой офис, и там увидел человека с распростертыми руками, который кричал. С кончиков его пальцев свисала какая-то ткань, будто бы разорванные перчатки, но как только он подошел ближе, мы ужаснулись: то, что свисало с его пальцев, — это была кожа. Она слезла с самых плеч и до кончиков пальцев. Это было очень страшно. Этого человека звали Филипе Давид, он был выходцем из Гондураса, — работник, которого я до сих пор не встречал. Он получил ожоги более половины своего тела. Я кричал ему: «Что случилось?!» А он только повернул свое лицо, и кожа на его лице тоже свисала».
9.37
Boeing-757 авиакомпании American Airlines (рейс Вашингтон — Лос-Анджелес) врезался в здание штаб-квартиры Министерства обороны США (Пентагона). На его борту было 58 пассажиров (пять из них — террористы) и шесть членов экипажа.
Менеджер по безопасности в Пентагоне Джон Ейтс.

«Я узнал о теракте от жены, которая попросила меня быть осторожнее. Через несколько минут в здание ударил самолет. Сперва я испугался, так как все, до чего я пытался дотронуться в задымленном помещении, обжигало руки. Тогда я пополз на четвереньках в сторону предполагаемого выхода. Вскоре стал различать свет. Оказавшись во дворе, понял, что сильно обожжен, потому что посмотрел на свои руки и увидел, как с них облезает кожа. Помню, как сидел на траве, а врач срезал с меня одежду. Врач сказал: «Этого — в первую очередь». Я многого уже не помню. Но я помню, как жена разбудила меня, и я подумал, что еще 11 сентября. Но было уже 13-е. В момент взрыва рядом со мной стояли пять человек. Выжил только я».
10.03
Boeing-757 авиакомпании United Airlines (рейс Ньюарк — Сан-Франциско) падает в юго-западной части Пенсильвании (рядом с городом Шанксвилл, 200 километрах от Вашингтона). На борту лайнера находилось 37 пассажиров (из них четыре террориста) и семь членов экипажа.
Последствия терактов для всего мира
В результате проведенных террористами атак пострадала экономика не только Соединенных Штатов Америки, но и всего мира. Крупные американские биржи не работали с 11 по 17 сентября, а после открытия индекс «Доу-Джонс» потерял 7,1%, что стало самым крупным падением за один день.

11 сентября был полностью уничтожен Нижний Манхэттен, треть офисных помещений были повреждены или разрушены из-за упавших зданий. Долгое время в районе не было электроэнергии, связи и газа. Сокращение рабочих мест ударило по сбору налогов в округе.

После этого в Америке начались реформы в сфере безопасности. Получить американское гражданство стало сложнее, усилились меры контроля за въезжающими в страну. Спецслужбы получили дополнительные полномочия, которые позволяли им проводить «допросы с пристрастием». Начались слежки за собственными гражданами и иностранцами. В США укрепилась президентская власть.

Но в то же время, как считает российский сенатор Франц Клинцевич, Соединенные Штаты Америки начали использовать терроризм для продвижения своих интересов.
Терроризм и террористические организации стали инструментом в решении многих финансово-экономических, политических и даже военных задач. Такая организация, как «Талибан» (запрещена в России. — Прим. ФАН), была создана в 1973 году в Пакистане для работы в Афганистане. С 1973 по 1979 годы они развивали свою террористическую деятельность, создавая условия для вовлечения в войну в Афганистане Советского Союза. А дальше мы в течение девяти лет боролись с международным терроризмом, который финансировался, который менял власть, выстраивал и создавал некие элементы квазигосударства и боролся с нами.
сенатор Франц Клинцевич
Сразу после вывода военного контингента СССР из Афганистана «Талибан» вышел из подчинения США, и в стране начала создаваться новая группировка — «Аль-Каида», которая работала уже по всему миру.
Но прошло время, Бен-Ладен со своими людьми при имеющейся поддержке набрал вес и тоже стал неугоден США. И тогда из среднего звена офицеров Ирака, как основы, была создана запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». И она на сегодняшний день полностью является управляемой. А что по 11 сентября — так мы, Россия, предупреждали американцев о готовящемся теракте. Но они нас не послушали или не захотели слушать, так как этот инструмент — терроризм — при правильной манипуляции позволил США начать управляемую борьбу с неугодными правительствами стран, где у них есть интересы.
сенатор Франц Клинцевич
Сегодня, по мнению собеседника ФАН, США стали страной — спонсором терроризма во всем мире. Высшее политическое, а иногда и военное, руководство страны использует подконтрольные отряды и организации для расшатывания вертикали власти в нестабильных государствах, после чего вводит свой военный контингент для борьбы с боевиками и захвата природных ресурсов страны.
Соединенные Штаты стали страной-террористом, так как поставили на кон не одну тысячу своих людей. Терроризм — это инструмент, который США заточили и очень ловко им оперируют там, где это необходимо. Сегодня они им пользуются в Сирии, Ливии, на всей территории Африки и частично в Европе. За всем этим стоит банальный доллар, его укрепление и получение прибыли. С Россией они, мне кажется, даже не знают, что делать. Это как с бронированным шаром: как ни крути — не укусишь, не пробьешь, не сломаешь, но в то же время, если поведешь себя некорректно, получишь очень сильно в нюхало.
сенатор Франц Клинцевич