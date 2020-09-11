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Онколог назвал ранние симптомы рака гортани

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Онколог назвал ранние симптомы рака гортани

Москва, 11 сентября. Рак гортани находится на пятом месте по частоте встречаемости среди онкологических заболеваний. Его сложно диагностировать на ранней стадии, однако стоит обращать внимание на первые тревожные симптомы, рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

По словам врача, рак гортани может развиваться у людей с длительным стажем курения и злоупотребления алкоголем, а также у работающих на пыльных производствах. Кроме того, вызвать рак гортани может вдыхание вредных канцерогенных веществ – нефти, бензола и фенольных смол.

Высокий риск появления рака гортани наблюдается при папилломах. Также вероятность появления рака гортани увеличивают хронические воспалительные процессы такие как ларингиты и фарингиты.

Самые частые симптомы рака гортани – изменение тембра голоса, осиплость и поперхивание.

«Если процесс уже перекрывает просвет гортани, могут присоединяться явления затрудненного дыхания, может присоединиться постоянный кашель, боль в горле, не проходящие на фоне антибактериального противовоспалительного лечения, может пациент пожаловаться на увеличенные лимфоузлы», — отметил онколог в комментарии Пятому каналу.

При появление таких симптомов пациенту необходимо провести фиброларингоскопию с последующим исследованием биопсийного материала.

Ранее врачи-дерматологи рассказали в комментарии телеканалу «360», как загорать правильно и безопасно для организма. Активное солнце может нанести вред организму и стать причиной онкологических заболеваний.

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