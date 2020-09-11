Минпромторг не поддержал предложение о двойных ценниках в магазинах

Москва, 11 сентября. Минпромторг не поддержал идею ввести двойные ценники в магазинах. Об этом сообщили в министерстве агентству ТАСС.

Как рассказали ранее «Известия», Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах. Авторы инициативы предлагают указывать на ценниках стоимость не только за упаковку товара, но и за единицу веса или объема продукта. В союзе считают, что такая мера поможет избежать введения покупателей в заблуждение, например, в случаях, когда в бутылку наливают 950 миллилитров молока вместо литра.

«Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах», — прокомментировали инициативу в Минпромторге.

В министерстве уверены, что введение двойных ценников приведет к перегруженности лишней информацией. Кроме того, есть риски, что продавцы будут экономить место на ценниках и начнут использовать мелкие шрифты или непонятые сокращения. Также в ведомстве опасаются, что новые правила дадут надзорным органам дополнительные основания для привлечения магазинов к ответственности.

«Излишняя зарегулированность торговой отрасли только затормозит развитие бизнеса», — заключили в Минпромторге.

Инициативу о двойных ценниках также оценил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Владимир Гутенев в беседе с телеканалом «360». Он поддержал меру, заявив, что инициатива в интересах как потребителей, так и честных производителей.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов придерживается другой точки зрения. В эфире НСН он отметил, что двойные ценники станут проблемой для маленьких магазинов.