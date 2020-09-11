Сиднев рассказал, чем запомнил коллегу по «Что? Где? Когда?» Смирнова

Москва, 11 сентября. Общественный и политический деятель и магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев рассказал, чем ему запомнился ушедший из жизни коллега по телевизионному казино Михаил Смирнов.

Ветеран «Что? Где? Когда?» скончался в пятницу в возрасте 64-х лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

«Что для меня отложилось в памяти [о Смирнове]? Наверное, то, что он стал капитаном команды. Это безусловное признание его заслуг, его роли, его характера. Самые лучшие воспоминания», — сказал Сиднев в комментарии «ПолитЭксперту».

Знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев на своей странице в Facebook охарактеризовал Смирнова как очень доброго и светлого человека, а также назвал его своим старым другом, передает телеканал «360».

Михаил Смирнов был игроком знаменитого клуба с 1988 по 2010 год и возглавлял команду, в которую входили Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные эрудиты. На его счету 18 игр, более половины из которых завершились победой.

Прощание со Смирновым, а также церемония похорон пройдут в Москве, дата и место пока неизвестны, сообщает KP.Ru.

На официальной странице клуба в соцсетях отмечается, что в последние годы знаток не участвовал в играх, но всегда был на связи с клубом и часто приходил в Нескучный сад, чтобы делиться опытом с молодыми игроками.