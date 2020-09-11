Депутат Новиков объяснил, как Польша пытается разъединить РФ и Белоруссию

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что, если Россия и Белоруссия будут в составе реального крепкого союза, то народ обоих государств от этого только выиграет. Если некоторые господа в Польше считают, что уверенное развитие РФ и Белоруссии составляет для них угрозу, то это их проблемы. Такое мнение парламентарий озвучил в интервью Федеральному агентству новостей.

Российская империя не дает покоя Польше

Профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский высказал мнение, что на восточных границах Польши может появиться «новая форма Российской империи». Речь идет о Белоруссии, поскольку, по его словам, она «является ключевой, с точки зрения европейской безопасности».

«Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи», — сказал Грохмальский.

Он отметил, что для современной России якобы характерна «гигантская последовательная экспансия», и Польша и Прибалтика подвергаются все большей опасности. Он убежден, что «российская стратегия» в отношении Белоруссии характеризуется «попытками овладеть культурой и цивилизацией», а также «создать в рамках Союзного государства российскую республику».

Россия не империя

Как заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, Белоруссия и Российская Федерация являются республиками уже давно.

«Естественно, что в самой России есть существенные недостатки, с точки зрения функционирования государственного механизма. Но я повторяю еще раз, что начиная с 1917 года Россия и Белоруссия развиваются в рамках республиканского государственного устройства», — пояснил Новиков.

Парламентарий не согласился с мнением Грохмальского, поскольку тот «пытается вычленить Белоруссию из российской цивилизации» и доказать, что это разные страны.

«Такой подход абсолютно надуманный, примитивный, грубый и бестолковый. Безусловно, в таком заявлении присутствует политическая ангажированность, потому что в Белоруссии и России проживает один народ и у стран похожая культура, — продолжил политик. — Если они окажутся не просто в рамках Союзного государства, которое на сегодня является аморфным образованием, а в рамках реального крепкого союза, то российские и белорусский народы от этого только выиграют. Если некоторые господа в Польше считают, что уверенное развитие обоих народов составляет для них угрозу, то это их проблемы».

Кроме того, Новиков не считает Россию империей, поскольку у страны нет характерных черт такого государственного образования.

«Что касается империи, то человек, наверное, плохо оперирует понятийным аппаратом, поскольку для нее характерны определенные признаки. Если речь идет только о большой территории, то это само по себе признаком империи не является. Сегодня большими государствами наряду с Россией являются Китай, Индия, США. Но это не значит, что эти страны являются империями, за исключением США. Вот эта страна определенными признаками имперского государства обладает», — добавил он.

Ранее белорусский политолог Андрей Сыч заявил, что Польша совершенно открыто заявляет о своих амбициях стать региональным лидером в Восточной Европе. По его словам, для этого четко сформулирован и реализуется план создания нового государственного объединения «Междуморье».