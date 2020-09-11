Система здравоохранения РФ готова к росту числа случаев коронавируса

Москва, 11 сентября. В России фиксируется небольшой рост числа случаев заражения коронавирусом. Система здравоохранения России готова к этому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах», — сообщил Песков.

По его словам, рост случаев заражения вполне естественный, поскольку многие вернулись из поездок, к тому же начался учебный процесс.

Представитель Кремля подчеркнул, что «это не обвальный рост, в повышенной «ковидной» готовности находится вся система здравоохранения страны». Это делает ситуацию совершенно иной, нежели в начале пандемии.

В оперштабе, отслеживающем ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России, сообщили, что за минувшие сутки в России выявлено 5504 случая коронавируса. Новые случаи были диагностированы в 85 регионах страны. Причем 22,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Ранее финансовый аналитик и радиоведущий Владимир Левченко в комментарии телеканалу «360» рассказал, что мировая экономика продолжает страдать, и о восстановлении речи не идет. Коронавирус хотя и не являлся причиной этого состояния, но ухудшил существующие проблемы.