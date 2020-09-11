Член ОНК рассказала о поведении Ефремова в СИЗО

Москва, 11 сентября. Сотрудники СИЗО-4 и сокамерники Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, не жалуются на артиста. Он не ведет себя вызывающе, сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», — сказала она в эфире программы «Время покажет».

По ее словам, Ефремов в апелляции должен заявить свою четкую позицию, потому что общество хочет увидеть, что он покаялся. Меркачева считает, что в таком случае есть шанс, что звезде снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.

Актера театра и кино Михаила Ефремова в начале недели приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Пока шло следствие, артист находился под домашним арестом. Поэтому ему придется отсидеть семь лет и 10,5 месяца, напомнил Infox.ru. Приговор уже обжалован.