Минздрав России рассказал, как защититься от гриппа

Москва, 11 сентября. Профилактировать грипп и ОРВИ осенью на фоне пандемии коронавируса помогут вакцинация, физическая активность и правильное питание. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

Ведомство выпустило рекомендации, в которых рассказало, как защититься от гриппа. По мнению специалистов, в первую очередь нужно подумать о вакцинации — это наиболее эффективный способ.

«Учитывая циркулирование новой коронавирусной инфекции, иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав советует почаще находиться на свежем воздухе и проветривать помещения, передает «ФедералПресс». Наиболее оптимальной температурой для дома являются 20–22 градуса выше нуля. Для прогулок ведомство советует выбирать комфортную одежду с использованием мембранных тканей. Они создают оптимальный температурный режим и не допускают перегревания тела.

Помогут повысить иммунитет также сбалансированное питание и физическая активность, пишет НСН.

«Ношение масок позволяет защититься от заражения и защитить окружающих в случае собственного заболевания», — напомнили в Минздраве.

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планируют создать поливакцину одновременно против вируса гриппа и коронавируса. Как отметил глава центра Александр Гинцбург, для создания единого «гриппоковидного» препарата потребуется проведение дополнительных клинических испытаний, поэтому говорить о сроках появления лекарства пока рано.

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что появление такой вакцины — вопрос времени, а в технологии ее создания ничего сверхсложного нет.