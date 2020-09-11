Валерия пришла на день рождения Долиной вся в «золоте»

Москва, 11 сентября. Супруга продюсера Иосифа Пригожина Валерия показала свой наряд, в котором она появилась на праздновании юбилея Ларисы Долиной.

Валерия рассказала, что сначала она отправилась на репетицию. А после этого поехала в банкетный зал, где ее уже ждала именинница и другие гости.

«Как же радостно было встречаться с теми, кого уже так давно не видели — все это наши любимые, хорошие, прекрасные коллеги и друзья», — написала Валерия в Instagram.

Поклонники оценили образ певицы: она надела приталенный золотой пиджак с острыми лацканами, широкий пояс, пышную юбку из тафты, золотистые сапоги «казачки». Ее наряд дополнила стильная небольшая сумочка.

Мнение подписчиков о вкусе певицы разделилось: одни считают, что образ Валерии идеальный, другим хотелось увидеть на звезда аксессуары и обувь других оттенков.

«Не слушайте никого, вы всегда прекрасно одеваетесь», — подбодрила Валерию поклонница. «Во всех вы, душечка, нарядах хороша», — сделала комплимент другая поклонница.

Ранее Валерия опубликовала фото, на котором она стоит в короткой юбке и в сетчатых колготках. Подписчики отметили, что вид у нее немного «колхозный» и что наряд не по возрасту певицы.