Депутат Вострецов ответил на критику Турчака

Москва, 11 сентября. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил на критику секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Ранее Турчак в разговоре с журналистами назвал абсурдным заявление депутата о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет. Кроме того, он выразил уверенность, что нынешний созыв Государственной думы последний для Вострецова.

В ответ на эти заявления парламентарий отметил, что Турчак допустил ошибку.

«Начнем с того, что комментировать сплетни и слухи чиновнику такого уровня недопустимо. Инициатива о снижении уголовного возраста поступила не от меня, а опубликована на сайте «Российская общественная инициатива», который был создан для того, чтобы каждый гражданин мог внести свое предложение. Как избранные народом депутаты, мы должны относиться к этим предложениям со вниманием и рассматривать их. Я считаю, что не проверить источник и голословно приписывать мне несуществующий законопроект как минимум некомпетентно», — сказал Вострецов.

К предположению Турчака о своем скором уходе из Государственной думы депутат также отнесся скептически.