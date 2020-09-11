Владимир Ионкин: «Двойные ценники» — это удобно

Союз потребителей России направил в Министерство промышленности и торговли РФ предложение об обязательных так называемых «двойных ценниках» — с ценой за упаковку товара и единицей веса или объема (к примеру, один килограмм или один литр). Это, по идее, должно исключить обман покупателей и помочь им ориентироваться при выборе товаров и продуктов.

Такая практика очень удобна, в первую очередь, для покупателей. Так что, почему бы и нет? На самом деле, такое уже давно есть в крупных федеральных сетях ретейлеров. В ценнике внизу, под основной строчкой о стоимости товара или продукта, есть еще и цена за килограмм, за литр — в общем, за ту единицу, которая нам всем более привычна.

Это уже используется, и не только удобно, но и повышает, скажем так, лояльность со стороны покупателей в отношении тех, кто применяет такую методику.

Насчет того, что предлагается сделать «двойные ценники» обязательными, не знаю, если честно, нужно ли это вообще... И подобное предложение появляется уже не в первый раз, ничего нового тут нет.

Как это на практике — на ценнике просто пишется, например, «Сыр российский, вес 300 граммов, цена 200 рублей», а внизу еще две строчки — «Цена за один килограмм 683 рубля», например. Вот о чем речь. Все на одном ценнике! Двойными их назвать тяжело, просто, помимо одной цены, указывается еще и цена за единицу объема или веса. Лично я здесь ничего плохого не вижу.

Если кто-то говорит «двойные ценники», это, конечно, неправильно, извините. Такая формулировка, естественно, запутает покупателей и создаст им неудобства.

Я не знаю, как насчет членов АКОРТа, в целом: мнения, конечно, могут быть разными, но, с точки зрения потребителей, лично я считаю, что это хорошая и полезная история.

В любом случае всегда надо внимательно читать ценники, так как, например, сыр не может быть ценой в 63 рубля за килограмм — это за 100 граммов, — чтобы потом не удивляться на кассе...